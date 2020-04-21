Коронавирус во Владимире, последние новости на 21 апреля 2020: родильный дом №2 перепрофилировали для рожениц с респираторными инфекциями

За последние дни значительно увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в областном центре. Довольно долго столица региона имела считанные случаи положительных анализов на коронавирус, однако по данным на предыдущий день число зараженных коронавирусом во Владимире составило 27 человек. Общее количество заражений во Владимирской области - более 250 случаев, лидируют в статистике Ковровский, Петушинский и Муромский районы.

С 20 апреля один из двух родильных домов Владимира - роддом №2 - перепрофилирован под прием беременных и рожениц с признаками респираторных инфекций. Сюда относится не только коронавирус, но и грипп, ОРВИ и пневмония. Здоровых женщин переводят рожать в перинатальный центр и областную больницу.

За время эпидемии во Владимирской области сделано более 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Положительными оказываются примерно 2,4%, это показатель такой же, как в среднем по России.

На данный момент во Владимирской области развернуто 508 инфекционных коек, из них 286 – с подачей кислорода и 71 – реанимационная. По рекомендациям Минздрава, на наш регион требуется 679 коек для лечения пациентов с Covid-19. Этот показатель будет достигнут в ближайшее время.

Средний индекс самоизоляции во Владимирской области, по данным за вчерашний день, составил 3,3 балла, самым низким он был в полдень - 2,1 балла, а в целом ниже рекомендуемых 4 баллов - с 7 часов утра до 7 вечера, то есть весь день на улицах было слишком много людей. Хуже всего режим самоизоляции соблюдают жители Владимира, лучше всех - жители Мурома.