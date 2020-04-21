Учебный год во Владимире закончится в середине мая

Эпидемия коронавируса перевернула жизнь детей и их родителей. После внеплановых выходных, школьники перешли на дистанционное обучение, а детсадовцы осели дома с родителями. Что ждет учеников и дошколят дальше?

Сейчас в области работают 52 дежурные группы в 35 детсадах в десяти муниципальных образованиях. Туда ходят дети, чьи родители вынуждены трудиться даже сейчас – в общей сложности их набралось 500 человек. Когда садики начнут работать в привычном режиме – пока неясно.

А школьники и студенты продолжают учиться дистанционно. Чтобы ребята не прогуливали виртуальные уроки, их отслеживают сами учителя и администраторы. Например, за один день на образовательную платформу заходило 145 600 ребят. Кстати, дежурные классы тоже есть – для тех, кто не может учиться в интернете.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской областиФото: Полина Немчинова

- В области создан 21 дежурный класс, преимущественно в сельской местности, где не ловит мобильная связь и нет интернета. Это Собинский, Юрьев-Польский район. Занимаются в школах в основном начальные классы, - рассказала Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области. – Ученики колледжей также переведены на дистанционное обучение, за исключением выпускников, которые сейчас пишут дипломы, защищать которые будут в мае.

Единой даты окончания учебного года в этом не будет – каждая школа сама решит ,когда именно это произойдет в зависимости от того, сколько успели пройти. Большинство директоров уже объявили, что закончат учебный год 15 мая, часть планирует сделать это 20. Правда, досрочно на каникулы уйдут только ученики 1-8 классов. Школьники, учащиеся в 9-11 классе, будут учиться до начала июня. Не будет в этом году и ВПР – выпускных проверочных работ, из-за эпидемии их решено перенести на следующий год. А вот экзамены сдавать все равно придется, их точные даты определят после майских праздников, пока известно, что они пройдут в промежутке с 8 июня по 31 июля. Военные сборы, которые проходят мальчики после 10 класса, тоже перенесли. Ориентировочно они пройдут в августе – отложить их на следующий учебный год не получится из-за насыщенной учебной программы.

Открытым остается вопрос и с лагерями, которые выручали родителей школьников в период каникул. Пока планируется, что лагеря дневного пребывания ,в том числе при школах, смогут открыться во второй половине июля., а загородные лагеря – в августе. Но в департаменте образования отмечают, что все будет зависеть от количества заболевших коронавирусом в регионе.