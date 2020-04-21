Во Владимирской области растет число безработных

Начиная с 9 апреля работы лишились более трех тысяч жителей Владимирской области. Сейчас безработными признано около 7300 владимирцев, а всего на учете в центрах занятости региона стоит более 11700 человек. Но, как говорят в областной администрации, не все они лишились места из-за эпидемии: многие не работали долгое время до этого. Вероятно, многие из них работали неофициально и подтвердить свой доход сейчас просто не могут. Но безработица в регионе из-за эпидемии начала расти, хотя, по словам чиновников, ситуация сейчас не вызывает опасений.

- Число безработных увеличивается в крупных городах: Владимир, Ковров, Муром, Александров. Резко выросло количество безработных и в Суздале – за апрель 190 человек, для них это очень много. В остальных все стабильно, - отметил директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев.

Всем, кто лишился работы, встать на биржу пока предлагают только дистанционно – через портал «Работа в России». Правда, владимирцы жалуются, что сделать это практически нереально: настолько все висит.

- Я потратил три дня, чтобы зарегистрироваться – войти было невозможно, - жалуется Алексей Караулов, лишившийся работы в середине апреля. - А когда наконец смог зарегистрироваться – получил письмо, что мой работодатель не указал достаточно данных. Каких данных не хватает? Как их добавить? Не знаю ни я, ни мой уже бывший работодатель. Дозвониться по горячей линии пока тоже не получается.

Но в областной администрации уверяют, что проблем возникать не должно: мол, сайт действительно вис в первые дни работы, но сейчас мощности увеличили и портал, единый на всю страну, должен работать без сбоев. Кроме того, все резюме, заполненные будущими безработными, будут просматривать сотрудники центров занятости населения, которые и будут давать обратную связь. Если необходимо, они свяжутся с безработным жителем и подскажут, что и как надо поправить.

А вот работающие владимирцы старше 65 лет, смогут отдыхать и дальше: им автоматом продлят больничный, выписав новый с 20 по 30 апреля. Идти для этого никуда не придется: все сделают дистанционно. Пособие по больничному листу рассчитают на общих основаниях, а деньги перечислят из ФСС напрямую работникам.