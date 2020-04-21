Забор посредине тротуара и оградки на половину газона: так жители Владимира видят "комфортную городскую среду"

Когда в городе что-то делается криво, странно, неудобно, у нас первым делом принято на это пенять мэрии. Мол, не продумали, о жителях не позаботились.

И зря! Чиновники мэрии порой сами приходят в недоумение от проектов "благоустройства", которые придумывают и реализуют владимирцы. Но сделать ничего не могут, желание жителей - закон.

Например, если свернуть за магазин «Пятерочка» на проспекте Ленина (рядом с остановкой «улица Пугачева»), то во дворе можно увидеть странную конструкцию на тротуаре перед домом. Прямо посреди пешеходной дорожки воткнут забор, который делит дорожку в соотношении 2 к 1, отрезая от и без того узкого тротуара изрядный кусок. Причем забор тянется не вдоль всего дома, а примерно на две трети. Что за странная градостроительная фантазия пришла жителям дома по адресу улица Разина, 26?

Да, забор — не придурь управляющей компании, а желание самих жителей этого дома.

- Они даже собирались для этого на собрание жильцов, - рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов. - Дело в том, что там узкая проезжая часть, а высота тротуара низкая. В итоге, машины при попытке разъехаться регулярно заезжали на пешеходную часть. И местным жителям это не нравилось. Вот они и решили так разобраться с проблемой.

Причем, жильцы таким образом воюют, по сути, с соседями, так как некоторые еще и парковали свои авто на тротуарах. В мэрии, кстати, после нашего звонка решили подумать о том, чтобы включить данный двор в национальный проект «Комфортная городская среда».

- Пока данный двор не входит в проект, но мы обязательно его включим, - сказал Игорь Ефремов. - В таком случае высота бордюрного камня явно будет увеличена, а проезжую часть мы постараемся расширить. Чтобы между жильцами не возникали конфликты.

Примерно такая же дикая ситуация с заборами - напротив рынка "Слобода" на улице Нижняя Дуброва. Там жители дома, замученные бесконечными заездами автомобилей на газоны, поставили вдоль них веселые желтые оградки... ровно на половину периметра. Смотрится довольно дико: как будто начали ставить забор, а потом то ли деньги кончились, то ли забыли... Причем, как и в первом случае, проблема бы легко решилась установкой высокого бордюрного камня. Но легких путей мы не ищем: идеал владимирцев - заасфальтированный, перегороженный заборами город.

КСТАТИ

В этом году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» планируется отремонтировать 16 дворов при 25 домах. Строительные работы уже ведутся, к примеру, по следующим адресам:

- ул. Усти-на-Лабе, 6,

- ул. Безыменского, 16 и 16-а,

- ул. Верхняя Дуброва, 38-б,

- ул. Соколова-Соколенка, 17-а,

- пр. Ленина. 67-а, 67-б и 67-в,

- пр. Строителей, 2.

Сейчас делается 10 площадок из 16. На все работы во Владимире в 2020 году в городском бюджете предусмотрено 111,5 миллиона рублей. Из этих средств около 75 миллионов рублей направят на работы первой очереди благоустройства парка «Добросельский». Остальные 37 миллионов — это как раз деньги на ремонт дворов. К этим средствам стоит добавить еще 1,1 миллиона рублей, что добавили жители (3-процентное софинансирование).

Ремонт во всех дворах делается только по минимальному перечню работ (асфальтирование дорог и тротуаров, установка скамеек и урн). Дополнительные работы жители не захотели, ведь по новому порядку теперь они полностью возложены на плечи жителей. А сюда входит установка ограждений, детских и спортивных площадок, озеленение. Раньше эти работы оплачивались за счет бюджета на 80% и лишь на 20% за счет жителей