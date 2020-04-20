Роддом №2 во Владимире будет принимать только беременных с инфекцией

20 апреля в телеграм-каналах стала появляться информация о том, что роддом №2 закрывают и переделывают под инфекционный госпиталь, в который будут принимать лишь тех, кого подозревают на коронавирус.

«Всех, кто собирался рожать во втором роддоме, сейчас выселяют. На их место должны привезти больных ОРВИ. Куда хотите, туда и езжайте. Либо это перинатальный центр, либо это загородный», - сообщалась в соцсетях.

Естественно, у многих беременных началась паника. Люди начали пытаться выяснять, что происходит и где теперь рожать, учитывая и так серьезное положение из-за режима самоизоляции.

В областной администрации сразу же опровергли эту информацию, сказав, что никакого инфекционного госпиталя в роддоме №2 не делают. Официально то, что сейчас происходит во втором роддоме, называется "разбивают потоки". То есть сортировать беременных и рожениц, чтобы в одни родильные отделения брать лишь здоровых женщин, а в другие - имеющих какую-либо инфекцию, не обязательно коронавирус, это может быть грипп, ОРВИ, пневмония.

- Принимая такое решение, департамент здравоохранения учитывал рекомендации Министерства здравоохранения РФ и опыт других регионов. Решения принимаются в целях обеспечения безопасности наших жителей, после проработки главными внештатными специалистами департамента здравоохранения. В родильном доме №2 города Владимира имеются койки, оборудованные кислородом, аппараты ИВЛ и другое необходимое медицинское оборудование, - заявили в "белом доме".

Это подтвердили и сотрудники роддома №2, хотя для них вся эта ситуация воспринимается в негативном ключе.

- Да, мы получили приказ выписывать всех здоровых беременных, - сказали там. - Оставить лишь заболевших. Слова про разделение потоков — это, конечно, звучит красиво, но у каждого роддома и так есть обсервационное отделение. Туда госпитализируются необследованные пациентки или пациентки с какими-либо инфекционно-воспалительными заболеваниями (ОРВИ, кольпит, повышение температуры, пиелонефрит и так далее).

В роддоме также говорят, что принимать у себя они обязаны всех подряд. То есть разделения по ОРВИ, коронавирусу и прочим заболеваниям пока не планируется. Возможно, их будут разводить разделять по палатам роддома. Но это еще нужно прояснить.

Мы следим за дальнейшим развитием ситуации.