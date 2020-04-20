2020-04-20T15:40:30+03:00
Общество

Роддом №2 во Владимире будет принимать только беременных с инфекцией

Роддом №2 во Владимире будет принимать только беременных с инфекцией
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Виктория СУХОВА
Изменить размер текста:

20 апреля в телеграм-каналах стала появляться информация о том, что роддом №2 закрывают и переделывают под инфекционный госпиталь, в который будут принимать лишь тех, кого подозревают на коронавирус.

«Всех, кто собирался рожать во втором роддоме, сейчас выселяют. На их место должны привезти больных ОРВИ. Куда хотите, туда и езжайте. Либо это перинатальный центр, либо это загородный», - сообщалась в соцсетях.

Естественно, у многих беременных началась паника. Люди начали пытаться выяснять, что происходит и где теперь рожать, учитывая и так серьезное положение из-за режима самоизоляции.

В областной администрации сразу же опровергли эту информацию, сказав, что никакого инфекционного госпиталя в роддоме №2 не делают. Официально то, что сейчас происходит во втором роддоме, называется "разбивают потоки". То есть сортировать беременных и рожениц, чтобы в одни родильные отделения брать лишь здоровых женщин, а в другие - имеющих какую-либо инфекцию, не обязательно коронавирус, это может быть грипп, ОРВИ, пневмония.

- Принимая такое решение, департамент здравоохранения учитывал рекомендации Министерства здравоохранения РФ и опыт других регионов. Решения принимаются в целях обеспечения безопасности наших жителей, после проработки главными внештатными специалистами департамента здравоохранения. В родильном доме №2 города Владимира имеются койки, оборудованные кислородом, аппараты ИВЛ и другое необходимое медицинское оборудование, - заявили в "белом доме".

Это подтвердили и сотрудники роддома №2, хотя для них вся эта ситуация воспринимается в негативном ключе.

- Да, мы получили приказ выписывать всех здоровых беременных, - сказали там. - Оставить лишь заболевших. Слова про разделение потоков — это, конечно, звучит красиво, но у каждого роддома и так есть обсервационное отделение. Туда госпитализируются необследованные пациентки или пациентки с какими-либо инфекционно-воспалительными заболеваниями (ОРВИ, кольпит, повышение температуры, пиелонефрит и так далее).

В роддоме также говорят, что принимать у себя они обязаны всех подряд. То есть разделения по ОРВИ, коронавирусу и прочим заболеваниям пока не планируется. Возможно, их будут разводить разделять по палатам роддома. Но это еще нужно прояснить.

Мы следим за дальнейшим развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вязниковец устраивал в городе тайники с наркотиками
Во Владимире дезинфицируют урны и тротуары
Во Владимирской области утвердили порядок выплат на детей от трех до семи лет
В МУП «Водоканал» Селивановского района использовали нелицензионную программу
На благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках выделено 70 млн рублей
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
ВТБ проведёт онлайн-конференцию для предпринимателей
Владимирские школьники смогут поучаствовать в олимпиаде онлайн
Владимирским родителям дошкольников доплатят за то, что дети не ходят в садик
Владимирцев приглашают на виртуальную выставку, посвященную Пасхе
В парке "Дружба" от мусора очистили около 20 гектаров земли
Более 7,4 тысяч малообеспеченных многодетных семей Владимирской области в апреле получили денежные выплаты
Во Владимирской области 21 и 22 апреля порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
ВТБ назвал популярные товары с символикой коронавируса
Коронавирус во Владимирской области: проведено 10510 анализов на COVID-19
На улице Тракторной в выходные столкнулись три иномарки
Предприятие Минобороны мобилизовало ресурсы на борьбу с коронавирусом, но энергетикам платит в срок
Гусевчанин избил приятеля на глазах у соседки
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 34 человека
Владимирцы могут почитать друг другу онлайн
Три владимирские школы получат по 500 тысяч рублей
Больше 500 предприятий Петушинского района могут работать во время карантина
Индекс самоизоляции 19 апреля во Владимире - высокий
За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели еще 27 человек
В Гороховце может появиться фонтан "Царь Горох"