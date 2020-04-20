Продление проездных билетов во Владимире из-за самоизоляции: по социальным картам в апреле можно проехать 10 раз и все равно продлить на май

О том, что действие месячных транспортных карт на проезд во владимирском общественном транспорте продлят на май, стало известно еще на прошлой неделе. В связи с режимом самоизоляции жители Владимира стали гораздо меньше ездить в троллейбусах и автобусах, и многие так и не пользуются заранее купленными проездными - точнее, безлимитными транспортными картами.

На прошлой неделе в мэрии пояснили, что действие социальных и обычных транспортных карт продлят на май, если ими ни разу не воспользоваться. Причем сделано это будет автоматически, никуда ходить не надо. Однако 17 апреля на сайте городской администрации было опубликовано изменение в постановление №558, которое уточняет порядок продления. И внезапно там оказалось важное нововведение: пенсионерам по социальным картам в течение апреля разрешено совершить 10 поездок, и карта при этом все равно будет продлена на май!

В изменении говорится: "При условии, что пользователь электронного месячного социального проездного билета на апрель 2020 года не воспользовался правом проезда или совершил не более десяти поездок, после истечения срока действия автоматически продлить его на май 2020 года". Таким образом, пенсионерам разрешено 10 поездок по купленном на апрель проездному, и все равно он будет на май продлен.

С обычными безлимитными транспортными картами по 1500 рублей сложнее. О них в постановлении тоже говорится, но только в плане "рекомендовать перевозчикам" сделать то же самое - продлевать проездные, по которым проехали не более 10 раз. Так как перевозчики структуры коммерческие, они будут сами решать, продлить или нет. Остается надеяться, что к рекомендациям мэрии они прислушаются.