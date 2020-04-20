2020-04-19T17:52:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 апреля 2020: Ковровский район почти сравнялся по количеству заболевших с Петушинским

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 20 апреля 2020
Алексей СУХОВ
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Владимирцы не хотят соблюдать редим самоизоляции.Владимирцы не хотят соблюдать редим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние сутки во Владимирской области не обошлись без новых случаев заражения. 19 апреля в области выявили еще 27 случаев заболевания коронавирусом: 10 - в Ковровском районе, 6 - во Владимире, 5 - в Муромском районе, 3 - в Собинском районе, 2 - в Кольчугинском районе и 1 - в Киржачском районе.

Обращает внимание, что за сутки ни одного заболевшего не выявили в Петушинском районе, где с 16 апреля действует карантин. В итоге, Ковровский район почти сравнялся с Петушинским по числу инфицированных (44 против 45), что дает право предположить введение карантина и в этой части Владимирской области.

Кстати, несмотря, на то, что в Петушинском районе установлен карантин, больше 500 организаций района все же могут работать несмотря на карантин. В список включены предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере жизнеобеспечения, транспортного обслуживания, промышленного производства, неотложных ремонтных работ, дезинфекции, ветеринарии, почтового обслуживания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также аптеки, медицинские учреждения и АЗС. Перечень опубликован на интернет-портале администрации Владимирской области и на сайте администрации Петушинского района.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 225 случаев заболевания. Вслед за Петушками и Ковровом идут Муром с 34 заболевшими, Юрьев-Польский - 20, Владимир - 18, Александров - 17, Гусь-Хрустальный -13, Кольчугино - 11, Собинка - 6, Судогда - 5, Киржасчкий район - 4, Камешково - 2, Вязники - 2, Меленки - 2. По одному случаю в Гороховце и в Радужном. Суздаль остается единственным городом, где нет ни одного случая заражения. Также стоит сказать, что за последние сутки в области никто не выздоровел от коронавируса, но и никто не умер.

Тем временем, Пасху дома отпраздновали не все верующие. Как сообщили в областном управлении МЧС, многие посещали торжественные богослужения. Всего службы прошли в 42 храмах, в которых перед этим провели дезинфекцию.

Вообще, индекс самоизоляции Яндекса показывает, что владимирцы не хотят соблюдать режим. Даже в выходные дни индекс не превышает показатель в 3,8, а в будни он и вовсе опускается до пугающих 2,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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