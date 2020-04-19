2020-04-18T21:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 апреля 2020: 11 человек выздоровели от инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 19 апреля 2020
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Пасха впервые прошла почти без прихожан в храмахПасха впервые прошла почти без прихожан в храмахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Во Владимирской области по данным на 19 апреля проведено более 10 000 тестов на коронавирусную инфекцию. За предыдущий день в регионе выявлено 15 новых случаев заболевания: 6 случаев в Александрове, по 3 – в Петушках и в Юрьеве-Польском, 2 – в Гусь-Хрустальном, 1 – в Вязниках.

Таким образом, Петушинский район остается территорией с наибольшим распространением коронавирусной инфекции: там зарегистрировано 45 заболевших. Карантин в Петушинском районе, введенных 16 апреля постановлением губернатора Владимира Сипягина, по-прежнему действует.

Областная столица, наоборот, по количеству заболевших на 10000 населения остается на одном из последних мест в регионе. По данным за 18 апреля, во Владимире подтверждено 12 случаев коронавируса.

Всего с начала эпидемии во Владимирской области умерло от коронавируса 5 пациентов. 11 человек уже выздоровели. 134 пациента проходят амбулаторное лечение, 65 – госпитализированы.

В области проведено около 10 000 исследований на коронавирус, из них лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и больницах 9414 исследований и 57 анализов сделано в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

Из-за коронавирусной инфекции в этом году пасхальные службы в храмах Владимирской области впервые в истории прошли без прихожан. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон провел службу не в Успенском соборе, где она бывает обычно, а в храме Рождества Христова Рождественского монастыря. Богослужение транслировалось по телевидению.

Во Владимирской области прекратилась эпидемия ОРВИ и гриппа, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 18%. За сутки в больницы региона с тяжелыми и средними формами респираторных заболеваний обратилось 352 человека, а с признаками внебольничной пневмонии - 51. В стационаре находится 50 пациентов с ОРВИ и 236 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус
Учебный год владимирских школьников и студентов закончится досрочно
В центрах занятости населения Владимирской области на учете состоят почти 12 тысяч человек
Сотрудники МЧС проводят дезобработку храмов Владимирской области перед Пасхой
Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом
Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус
Сотрудникам старше 65 лет во Владимирской области автоматически положен больничный
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания
Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС
Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"
«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink