Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 апреля 2020: 11 человек выздоровели от инфекции

Во Владимирской области по данным на 19 апреля проведено более 10 000 тестов на коронавирусную инфекцию. За предыдущий день в регионе выявлено 15 новых случаев заболевания: 6 случаев в Александрове, по 3 – в Петушках и в Юрьеве-Польском, 2 – в Гусь-Хрустальном, 1 – в Вязниках.

Таким образом, Петушинский район остается территорией с наибольшим распространением коронавирусной инфекции: там зарегистрировано 45 заболевших. Карантин в Петушинском районе, введенных 16 апреля постановлением губернатора Владимира Сипягина, по-прежнему действует.

Областная столица, наоборот, по количеству заболевших на 10000 населения остается на одном из последних мест в регионе. По данным за 18 апреля, во Владимире подтверждено 12 случаев коронавируса.

Всего с начала эпидемии во Владимирской области умерло от коронавируса 5 пациентов. 11 человек уже выздоровели. 134 пациента проходят амбулаторное лечение, 65 – госпитализированы.

В области проведено около 10 000 исследований на коронавирус, из них лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и больницах 9414 исследований и 57 анализов сделано в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

Из-за коронавирусной инфекции в этом году пасхальные службы в храмах Владимирской области впервые в истории прошли без прихожан. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон провел службу не в Успенском соборе, где она бывает обычно, а в храме Рождества Христова Рождественского монастыря. Богослужение транслировалось по телевидению.

Во Владимирской области прекратилась эпидемия ОРВИ и гриппа, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 18%. За сутки в больницы региона с тяжелыми и средними формами респираторных заболеваний обратилось 352 человека, а с признаками внебольничной пневмонии - 51. В стационаре находится 50 пациентов с ОРВИ и 236 – с пневмонией.