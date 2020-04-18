Коронавирус во Владимирской области: проведено более 8000 тестов на Covid-инфекцию

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области - уже около 200 человек. Большая часть, примерно две трети зараженных, переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме и лечится дома, остальные госпитализированы. В области подготовлено более 500 инфекционных коек, так что пока нехватки мест для лечения зараженных нет и не предвидится.

За предыдущие сутки подтверждены 24 новых случая заражения Covid-19: 9 – в Петушках, 5 – в Коврове, 4 – во Владимире, 3 – в Юрьеве-Польском, 2 – в Гусь-Хрустальном и 1 – в Александрове.

Всего во Владимирской области с начала эпидемии сделан 8491 анализ на коронавирус. В России за тот же период проведено 1 миллион 710 тысяч тестов. Если посчитать, получится, то у нас в регионе соотношение подтвержденных случаев к числу сделанных тестов - 0,021, то есть 21 анализ из каждых 1000 сделанных подтверждают коронавирус. В среднем по России количество положительных тестов - 0, 018, подтверждается коронавирус в 18 случаях из 1000 тестирований. Это не обязательно означает, что у нас процент зараженных выше: возможно, во Владимирской области просто точнее выбирают, кому делать тесты - у человека с симптомами анализ окажется положительным с большей вероятностью.

Однако общее количество сделанных тестов на душу населения у нас несколько отстает от общероссийского показателя. Во Владимирской области сделано 6,2 теста на 1000 человек, в среднем по стране - 11,6 теста на 1000 человек. Правда, чуть ли не половина из 1 миллиона 710 тысяч сделанных тестов - в Москве.

По официальным данным оперативного штаба, во Владимирской области пока удаётся сдерживать уровень заболеваемости ниже общероссийского. По состоянию на 16 апреля у нас он составляет 13,5, а в среднем по России – 16,7 на 100 тысяч населения. Однако это подсчет в целом по стране, а больше половины случаев приходится на Москву. Если вычесть количество случаев в Москве, то в стране получится 9,5 заражений на 100 тысяч человек. Но и эта цифра никак ситуацию не характеризует: есть большие регионы с крайне низким инфицированием просто из-за своего географического расположения.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 16 апреля (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 565, а больных с признаками внебольничной пневмонии – 47. На стационарном лечении находилось 48 пациентов с ОРВИ и 268 – с пневмонией.

Из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции празднование Пасхи в этом году пройдет в особом формате. Православным жителям Владимирской области рекомендовано воздержаться от посещения храмов, встретить праздник дома, а пасхальное богослужение можно будет посмотреть по телевизору, трансляцию службы в храме Рождества Христова в Богородице-Рождественском монастыре проведет телеканал "Губерния 33", начало трансляции в 00 часов 19 апреля.

16 апреля в ковровской центральной городской больнице открыто специализированное отделение для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Оно рассчитано на 60 койко-мест, большинство из них оснащены подводкой кислорода к специальным аппаратам. Отделение будет принимать пациентов из Коврова, Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов. До конца месяца на базе Ковровской многопрофильной городской больницы №1 откроется инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 60 койко-мест.

Всего во Владимирской области должно быть развернуто не менее 679 коек для лечения пациентов с Covid-19. Более 500 коек в регионе уже функционируют. В ближайшее время планируется довести число инфекционных коек до 782. Инфекционные госпитали открыты в больнице №6 г. Владимира, в Гусь-Хрустальном и Карабаново,