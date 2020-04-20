Глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев: «Во Владимирской области нет оснований для ввода ЧС»

Оказывается, подготовка к коронавирусу стартовала еще в конце января, когда в мире, кроме Китая, еще мало задумывались о новой инфекции. А во Владимирской области уже создали свой штаб по борьбе с ней. Во всяком случае, так заявил Алексей Мозалев. Сейчас в области открыто двенадцать инфекционных госпиталей, развернуто 508 коек для больных с коронавирусом, 286 из них – с кислородной подводкой, 71 с подключенными аппаратами искусственной вентиляции легких. К концу апреля их число обещают увеличить до 782, причем 70%, как и рекомендовано, будут с аппаратами ИВЛ.

А вот оснований для введения ЧС в области медики пока не видят.

- Хотя темпы прироста числа пациентов достаточно велики, у нас нет предпосылок для введения режима ЧС. Сейчас число заболевших составляет 11,7% на 100 000 жителей, это ниже, чем в целом по России – по стране он 16,7% , - отметил он. Мы принимаем исчерпывающие меры, средств индивидуальной защиты хватает, поставки налажены.

Врачей обучат по интернету

В областной администрации обсудили готовность региона к борьбе с коронавирусом.Фото: Ирина Мальцева

Сейчас в регионе проводят аудит всех имеющихся аппаратов ИВЛ, 33 находятся во Владимирской городской больнице №6, где развернут инфекционный госпиталь. Кстати, глава департамента здравоохранения Владимирской области отметил, что слухи о старых аппаратах ИВЛ в госпитале, купленных на спонсорские деньги, не имеют под собой оснований.

- Пять аппаратов уже были в этой больнице, остальные собрали там после распределения. Это аппараты из городской больницы №4, областной клинической больницы, онкодиспансера, ряда районных больниц. Часть аппаратуры предоставили частные клиники региона. Ни в одном лечебном учреждении не используется техника, которая не имеет разрешительной документации, - отметил Алексей Мозалев. – Мы используем все возможности, в том числе спонсорскую помощь бизнеса. Но любое оборудование ,которое поступает, проходит комиссионный осмотр. Мы рассматривали возможность принять 50 аппаратов ИВЛ, предназначенных для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но пройдя комиссионный осмотр, приняли решение, что такая техника не может быть использована и размещена в палатах реанимации.

Однако в области серьезные проблемы с врачами: в регион всего 32 врача-инфекциониста, не хватает примерно 100. Также требуются анестезиологи, реаниматологи, фельдшера и медсестры. Чтобы справить с этой проблемой, всех желающим врачам предлагают пройти дистанционный курс обучения – 36 часов, а после этого работать инфекционистом, правда, под присмотром других, более опытных врачей. Хирурги тоже могут пройти переподготовку и стать реаниматологами и анестезиологами. Интернов тоже приглашают на работу в качестве врачей–стажеров.

Тесты и маски: сделано во Владимире

Во Владимирской области продолжают активно тестировать на коронавирус. Сегодня в регионе 1167 человек находят под наблюдением с подозрением на заболевание, ежедневно проводится 1300 исследований на коронавирус, а в месяц их могут провести 39 000. В ближайшее время в области планируют ввести другие методики диагностики, в том числе анализ крови на иммуноглобулин - это позволит выявлять тех, кто переболел бессимптомно. Но когда начнут тестировать – неизвестно.

Для окончательного подтверждения анализы не нужно, как раньше, направлять в Новосибирск или Москву, их подтверждают во Владимире, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

Главный врач Максим БулановФото: Ирина Мальцева

- Мы наращиваем мощности, проводим 220 исследований в сутки, в начале месяца их было 30, ждем доставку нового оборудования. Но нам нужны специалисты, которые владеют ПЦР-диагностикой, даже необязательно вирусологи, - отметил главврач центра Максим Буланов.

Решена в области и проблема с маками: сейчас в регионе их производят 80 компаний, а купить в аптеке можно по цене от 30 до 45 рублей. Впрочем, по оценкам чиновников они должны подешеветь, особенно когда на следующей неделе в регионе запустят предприятие, выпускающее 500 000 масок в сутки.

- Неделю назад одна из владимирских компаний получила регистрационное удостоверение на производство защитных костюмов, которые могут использоваться в больницах, еще два предприятия должны получить регистрационные удостоверения на маски. Потребности региона будут закрыты местными производителями, - заявил зам губернатора Александр Ремига.