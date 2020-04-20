2020-04-19T12:34:13+03:00
Общество

Глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев: «Во Владимирской области нет оснований для ввода ЧС»

Алексей Мозалев рассказал, как в регионе готовятся спасать пациентов с коронавирусом
Ирина Мальцева
Поделиться:
Для борьбы с коронавирусом Владимирская область пополняет автопарк скорой медицинской помощиДля борьбы с коронавирусом Владимирская область пополняет автопарк скорой медицинской помощи
Изменить размер текста:

Оказывается, подготовка к коронавирусу стартовала еще в конце января, когда в мире, кроме Китая, еще мало задумывались о новой инфекции. А во Владимирской области уже создали свой штаб по борьбе с ней. Во всяком случае, так заявил Алексей Мозалев. Сейчас в области открыто двенадцать инфекционных госпиталей, развернуто 508 коек для больных с коронавирусом, 286 из них – с кислородной подводкой, 71 с подключенными аппаратами искусственной вентиляции легких. К концу апреля их число обещают увеличить до 782, причем 70%, как и рекомендовано, будут с аппаратами ИВЛ.

А вот оснований для введения ЧС в области медики пока не видят.

- Хотя темпы прироста числа пациентов достаточно велики, у нас нет предпосылок для введения режима ЧС. Сейчас число заболевших составляет 11,7% на 100 000 жителей, это ниже, чем в целом по России – по стране он 16,7% , - отметил он. Мы принимаем исчерпывающие меры, средств индивидуальной защиты хватает, поставки налажены.

Врачей обучат по интернету

В областной администрации обсудили готовность региона к борьбе с коронавирусом. Фото: Ирина Мальцева

В областной администрации обсудили готовность региона к борьбе с коронавирусом.Фото: Ирина Мальцева

Сейчас в регионе проводят аудит всех имеющихся аппаратов ИВЛ, 33 находятся во Владимирской городской больнице №6, где развернут инфекционный госпиталь. Кстати, глава департамента здравоохранения Владимирской области отметил, что слухи о старых аппаратах ИВЛ в госпитале, купленных на спонсорские деньги, не имеют под собой оснований.

- Пять аппаратов уже были в этой больнице, остальные собрали там после распределения. Это аппараты из городской больницы №4, областной клинической больницы, онкодиспансера, ряда районных больниц. Часть аппаратуры предоставили частные клиники региона. Ни в одном лечебном учреждении не используется техника, которая не имеет разрешительной документации, - отметил Алексей Мозалев. – Мы используем все возможности, в том числе спонсорскую помощь бизнеса. Но любое оборудование ,которое поступает, проходит комиссионный осмотр. Мы рассматривали возможность принять 50 аппаратов ИВЛ, предназначенных для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но пройдя комиссионный осмотр, приняли решение, что такая техника не может быть использована и размещена в палатах реанимации.

Однако в области серьезные проблемы с врачами: в регион всего 32 врача-инфекциониста, не хватает примерно 100. Также требуются анестезиологи, реаниматологи, фельдшера и медсестры. Чтобы справить с этой проблемой, всех желающим врачам предлагают пройти дистанционный курс обучения – 36 часов, а после этого работать инфекционистом, правда, под присмотром других, более опытных врачей. Хирурги тоже могут пройти переподготовку и стать реаниматологами и анестезиологами. Интернов тоже приглашают на работу в качестве врачей–стажеров.

Тесты и маски: сделано во Владимире

Во Владимирской области продолжают активно тестировать на коронавирус. Сегодня в регионе 1167 человек находят под наблюдением с подозрением на заболевание, ежедневно проводится 1300 исследований на коронавирус, а в месяц их могут провести 39 000. В ближайшее время в области планируют ввести другие методики диагностики, в том числе анализ крови на иммуноглобулин - это позволит выявлять тех, кто переболел бессимптомно. Но когда начнут тестировать – неизвестно.

Для окончательного подтверждения анализы не нужно, как раньше, направлять в Новосибирск или Москву, их подтверждают во Владимире, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

Главный врач Максим Буланов Фото: Ирина Мальцева

Главный врач Максим БулановФото: Ирина Мальцева

- Мы наращиваем мощности, проводим 220 исследований в сутки, в начале месяца их было 30, ждем доставку нового оборудования. Но нам нужны специалисты, которые владеют ПЦР-диагностикой, даже необязательно вирусологи, - отметил главврач центра Максим Буланов.

Решена в области и проблема с маками: сейчас в регионе их производят 80 компаний, а купить в аптеке можно по цене от 30 до 45 рублей. Впрочем, по оценкам чиновников они должны подешеветь, особенно когда на следующей неделе в регионе запустят предприятие, выпускающее 500 000 масок в сутки.

- Неделю назад одна из владимирских компаний получила регистрационное удостоверение на производство защитных костюмов, которые могут использоваться в больницах, еще два предприятия должны получить регистрационные удостоверения на маски. Потребности региона будут закрыты местными производителями, - заявил зам губернатора Александр Ремига.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Новости 24
Владимирцы могут почитать друг другу онлайн
Три владимирские школы получат по 500 тысяч рублей
Больше 500 предприятий Петушинского района могут работать во время карантина
Индекс самоизоляции 19 апреля во Владимире - высокий
За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели еще 27 человек
В Гороховце может появиться фонтан "Царь Горох"
В Меленковском районе горел частный дом
Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус
Учебный год владимирских школьников и студентов закончится досрочно
В центрах занятости населения Владимирской области на учете состоят почти 12 тысяч человек
Сотрудники МЧС проводят дезобработку храмов Владимирской области перед Пасхой
Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом
Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус
Сотрудникам старше 65 лет во Владимирской области автоматически положен больничный
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания
Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС
Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"
«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink