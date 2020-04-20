2020-04-19T12:34:13+03:00
Общество

Владимирская девушка, застрявшая из-за пандемии в Нидерландах: «Мне страшно и очень страшно»

Карина Васильева не может вернуться в родной Владимир уже несколько недель
Ирина Мальцева
Поделиться:
Фото из архива героя публикации.Фото из архива героя публикации.
Изменить размер текста:

В начале марта Карина улетела в Амстердам к своему молодому человеку. Планировала, что пробудет вместе с любимым недолго, с 3 по 13 марта.

- Мне непременно хотелось попасть на свадьбу друзей в Амстердаме 3 марта. Улетела в полной уверенности, что вернусь вовремя, машину оставила на платной парковке в в аэропорту, - рассказывает девушка. – Но 11 марта я заболела, проснулась с температурой 38,5. Мы позвонили на горячую линию, описали симптомы. Первое, что нам сказали: не покидать квартиру. Если не удастся сбить температуру парацетамолом, то позвонить повторно. Таблетками температуру удавалось понизить, но она все равно оставалась высокой – 38-39. Потом добавился сильнейший кашель.

Карина так и не знает, чем она болела. Врач к ней не приходил, анализ на коронавирус у нее тоже не брали. Но пока гостья из Владимира выздоравливала, в Нидерландах стали бороться с новым вирусом, закрывать общественные места, а с 16 марта – отменять авиарейсы. К 21 марта, когда исчезли все симптомы и девушка полностью восстановилась, большинство авиарейсов в Россию уже отменили. Сегодня все авиарейсы в Россию отменены, а Карина все еще находится за границей.

- На разных этапах моих приключений мне было страшно и очень страшно. Например, очень страшно было заболеть. В чужой стране, с симптомами, похожими на коронавирус. Уровень паники и отчаянья был примерно максимальный. Переболела я хоть и дома, но довольно тяжело. И совершенно не представляю, что было бы, заболей я в своей владимирской квартире, где живу одна. Кто бы кормил меня, поил, приносил лекарства… Мой молоди человек заразился от меня, но перенес болезнь легче и быстро восстановился, - делится Карина. – Пугал меня и финансовый вопрос: все мои рабочие проекты до июня включительно уже отменились, а что будет дальше – загадывать сложно…

Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

Сейчас Карина уже выходит на одинокие прогулки по пустынному городу. Хотя на улицах пустынно, не все голландцы соблюдают правила. Например, у киоска с кофе на вынос толпятся люди, стоят друг от друга на минимальном расстоянии. К таким очередям она не походит, как бы ни хотелось кофе. Но в своих приключениях Карина Васильева нашла и положительные стороны:

- За месяц домашнего заключения я осознала, что для счастья мне нужно немного. В Амстердам я прилетела с малюсенькой ручной кладью, все мои вещи остались во Владимире. Могу ли я обходиться без них? Могу! – улыбается Карина. - И если будет нужно, я готова расстаться со многими из них. Материальные ценности для меня уходят на второй план. Я рада, что сейчас могу находиться рядом с любимым человеком. Даже на возможное отсутствие новых проектов я смотрю с оптимизмом. Я хорошая ведущая, поэтому официант, продавец и любой специалист из сферы обслуживания из меня выйдет отличный. Если придется меняться – я готова. Но по сцене и микрофону буду скучать.

Кстати, с 24 марта из-за границы во Владимирскую область вернулись более тысячи человек из 51 страны. В топ-5 стран, откуда вернулись жители области, вошли Таиланд - 226 (20,58%), Финляндия - 161 (14,66%), Турция - 77 (7,01%), Доминиканская Республика - 54 (4,92%), Куба - 52 (4,74 %).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Новости 24
Владимирцы могут почитать друг другу онлайн
Три владимирские школы получат по 500 тысяч рублей
Больше 500 предприятий Петушинского района могут работать во время карантина
Индекс самоизоляции 19 апреля во Владимире - высокий
За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели еще 27 человек
В Гороховце может появиться фонтан "Царь Горох"
В Меленковском районе горел частный дом
Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус
Учебный год владимирских школьников и студентов закончится досрочно
В центрах занятости населения Владимирской области на учете состоят почти 12 тысяч человек
Сотрудники МЧС проводят дезобработку храмов Владимирской области перед Пасхой
Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом
Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус
Сотрудникам старше 65 лет во Владимирской области автоматически положен больничный
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания
Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС
Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"
«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink