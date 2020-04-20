Владимирская девушка, застрявшая из-за пандемии в Нидерландах: «Мне страшно и очень страшно»

В начале марта Карина улетела в Амстердам к своему молодому человеку. Планировала, что пробудет вместе с любимым недолго, с 3 по 13 марта.

- Мне непременно хотелось попасть на свадьбу друзей в Амстердаме 3 марта. Улетела в полной уверенности, что вернусь вовремя, машину оставила на платной парковке в в аэропорту, - рассказывает девушка. – Но 11 марта я заболела, проснулась с температурой 38,5. Мы позвонили на горячую линию, описали симптомы. Первое, что нам сказали: не покидать квартиру. Если не удастся сбить температуру парацетамолом, то позвонить повторно. Таблетками температуру удавалось понизить, но она все равно оставалась высокой – 38-39. Потом добавился сильнейший кашель.

Карина так и не знает, чем она болела. Врач к ней не приходил, анализ на коронавирус у нее тоже не брали. Но пока гостья из Владимира выздоравливала, в Нидерландах стали бороться с новым вирусом, закрывать общественные места, а с 16 марта – отменять авиарейсы. К 21 марта, когда исчезли все симптомы и девушка полностью восстановилась, большинство авиарейсов в Россию уже отменили. Сегодня все авиарейсы в Россию отменены, а Карина все еще находится за границей.

- На разных этапах моих приключений мне было страшно и очень страшно. Например, очень страшно было заболеть. В чужой стране, с симптомами, похожими на коронавирус. Уровень паники и отчаянья был примерно максимальный. Переболела я хоть и дома, но довольно тяжело. И совершенно не представляю, что было бы, заболей я в своей владимирской квартире, где живу одна. Кто бы кормил меня, поил, приносил лекарства… Мой молоди человек заразился от меня, но перенес болезнь легче и быстро восстановился, - делится Карина. – Пугал меня и финансовый вопрос: все мои рабочие проекты до июня включительно уже отменились, а что будет дальше – загадывать сложно…

Фото из архива героя публикации.

Сейчас Карина уже выходит на одинокие прогулки по пустынному городу. Хотя на улицах пустынно, не все голландцы соблюдают правила. Например, у киоска с кофе на вынос толпятся люди, стоят друг от друга на минимальном расстоянии. К таким очередям она не походит, как бы ни хотелось кофе. Но в своих приключениях Карина Васильева нашла и положительные стороны:

- За месяц домашнего заключения я осознала, что для счастья мне нужно немного. В Амстердам я прилетела с малюсенькой ручной кладью, все мои вещи остались во Владимире. Могу ли я обходиться без них? Могу! – улыбается Карина. - И если будет нужно, я готова расстаться со многими из них. Материальные ценности для меня уходят на второй план. Я рада, что сейчас могу находиться рядом с любимым человеком. Даже на возможное отсутствие новых проектов я смотрю с оптимизмом. Я хорошая ведущая, поэтому официант, продавец и любой специалист из сферы обслуживания из меня выйдет отличный. Если придется меняться – я готова. Но по сцене и микрофону буду скучать.

Кстати, с 24 марта из-за границы во Владимирскую область вернулись более тысячи человек из 51 страны. В топ-5 стран, откуда вернулись жители области, вошли Таиланд - 226 (20,58%), Финляндия - 161 (14,66%), Турция - 77 (7,01%), Доминиканская Республика - 54 (4,92%), Куба - 52 (4,74 %).