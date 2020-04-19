2020-04-17T17:48:01+03:00
Общество

Во Владимирской области появились энцефалитные клещи

Владимирцам угрожают не только кровососы, но и бешенные звери
Ирина Мальцева
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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Владимирцам разрешили самоизолироваться на дачах и в деревнях, главное – при поездке на фазенду захватить с собой документы, подтверждающие право собственности. Но и в глуши расслабляться не стоит. Спрятавшись от вируса, можно столкнуться с другими проблемами. В регионе необычно рано активизировались клещи, переносящие целый букет опасных болезней, в том числе – энцефалит, который может привести к инвалидности и даже смерти. Традиционно Владимирская область не является эндемичной территорией – клещей-переносчиков заразы у нас мало, но все же риск встретиться с таким есть.

Клещ атакует

Из-за теплой зимы и ранней весны вязниковцы встречали проснувшихся клещей еще в феврале, но за помощью жители, пострадавшие от клещей, обратились в начале апреля, хотя обычно это происходит позже – в середине месяца. За апрель клещи присосались к шестнадцати жителям, в том числе десяти малышам. С опасными кровососами владимирцы столкнулись в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинскийом, Муромском, Суздальском, Камешковском, Селивановском и Юрьев-Польском районах, а также во Владимире. Больше всего клещей с людей стали в Суздальском районе – 4 штуки, двух – во Владимире, причем один из них оказался переносчиком вируса, и еще один в пригороде областного центра. Восемнадцать клещей, снятых с людей, специалисты исследовали. Вирус клещевого энцевалита обнаружили у одного кровососа. А всего с укусами клещей за помощью обратилось сорок три человека, в том числе 21 ребенок. Прививки от опасного заболевания, передающегося клещами, сделали двадцати двум жителям, среди которых девять малышей.

Кстати, встретиться с клещами можно не только в лесной глуши, но и в лесопарке, на собственном участке, принеся домой на одежде, вместе с первоцветами или на шерсти домашних питомцев.

- Возбудители клещевых инфекций передаются человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Если клещ присосался, нужно обратиться по месту жительства для получения квалифицированной помощи по удалению клеща. Если вы извлекли его самостоятельно, необходимо его сохранить и не позднее, чем через четверо суток передать на анализ. Своевременное исследование клеща при положительных результатах позволяет вовремя начать профилактику клещевых инфекций, - рассказала официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Не кормить и не гладить

Выехав за город, легко столкнуться и с бешеными животными. Увы, Владимирская область по-прежнему остается неблагополучной по бешенству. С начала года в регионе опасное заболевание диагностировали у девятнадцати животных, среди них восемь домашних питомцев – семь собак и одна кошка. Большинство домашних любимцев заразилось, пообщавшись с дикими зверями, в основном лисицами и енотовидными собаками, выбежавшими к людям. Сейчас неблагополучными по бешенству считается девять районов, причем в некоторых бешеных животных встречали сразу в нескольких местах, например, в самом Камешково, а также в деревне Волковойно и поселке Новки Камешковского района. Бешенство недавно встречалось сразу в нескольких деревнях и лесах Ковровского района, в деревнях, лесах и селах Селивановского, Собинского, Суздальского, Меленковского и Муромского районов. Неблагополучной по бешенству признана и улица Комиссарова во Владимире – там не так давно горожане встретили бешеную лису, напавшую на гулявшего с собакой мужчину. Как защититься от бешенства?

- Если Вы решили завести домашнего питомца, необходимо обязательно зарегистрировать его в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и ежегодно прививать против бешенства, а бездомных животных не кормить с рук и не гладить. Если на вас или ваших родных напало животное, нужно немедленно обратиться в травмпункт. Нужно ли провести курс вакцинации, решает только врач, - напоминает Марина Колтунова.

КОНКРЕТНО

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» (г. Владимир, ул. Офицерская, д.20).

ГБУ «Центр ветеринарии» (г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 60). Телефон (4922) 53-29-68, 53-04-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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