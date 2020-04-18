В новой школе в Коммунаре будет двухэтажная библиотека и изостудия

Строительство новой школы №46 в Коммунаре начали в августе прошлого года. Стройка не остановлена и сейчас - во время режима самоизоляции во Владимире пока это разрешено. Выполнены работы по устройству наружных сетей канализации и водоснабжения, уже смонтировали монолитный каркас и наружные стены новых школьных корпусов, устанавливают окна, также монтируется металлический каркас спортзала.

Строители говорят, что идут с опережением графика, работая в две смены. Каждый день на площадке трудятся не меньше 90 человек.

- В связи со сложившейся ситуацией в стране есть проблема с поставкой материала, логистикой, растут цены. Но пока мы справляемся, - заверил Роман Караваев, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Новая школа рассчитана на 1100 человек (в старой сейчас учатся 872 ученика). «Начинка» учреждения впечатляет: актовый зал на 350 мест, больше похожий на кинотеатр, огромный спортивный зал - трансформер, в котором смогут одновременно заниматься три класса, столовая на 250 человек, два бассейна — один для взрослых, другой — для детей. И даже двухэтажная библиотека!

- На первом этаже у нас будут книги, а на втором так называемая медиа-библиотека - поставим туда компьютеры, будем проводить конференции, - рассказал директор школы Евгений Алексеенко. - Кроме того, в школе появится изостудия и просторный зал для занятий хореографией.

Насчет учителей можно не волноваться. Полный состав из старой школы перейдет в новую. Кроме того, в течение этого и следующего годов подыщут недостающие кадры.

Первый этап строительства планируется завершить к маю следующего года — к этому времени сдадут новое здание школы и благоустроенную территорию вокруг. На втором этапе снесут старое здание школы, а на его месте появится стадион и разные площадки. Работы должны завершиться в августе 2021 года.

- Жители микрорайона с нетерпением ждут появления этой школы, ведь многие дети из-за нехватки мест вынуждены ездить в другие городские школы. Кроме того, все ученики, наконец, смогут учиться в одну смену, - подчеркнул сити-менеджер Андрей Шохин.

КОНКРЕТНО

Площадь застройки - 7,045 тыс. кв. м.

Общая площадь помещений школы — 18 тысяч 672 кв. м.

Количество этажей — 4

Цена контракта — 933 миллиона 351 тысяча рублей.

КСТАТИ

Если застройщик даст добро на строительство детского сада с ясельными группами, то в следующем году мэрия обещает его построить