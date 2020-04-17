Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 апреля 2020: для дезинфекции к Пасхе закуплено 10 тысяч литров специальной жидкости

Владимирская область усиливает противостояние коронавирусу. По данным за последние сутки, количество зараженных в регионе - 159 человек, новых случаев - 14. К счастью, за 16 февраля не случилось ни одной новой смерти от коронавируса.

Лидером по числу заболевших остается Петушинский район - там 33 зараженных коронавирусом, две женщины умерли, одна - врач скорой помощи - в критическом состоянии. Поэтому именно в Петушинском районе усиливаются меры безопасности. Особый режим, введенный губернатором Владимиром Сипягиным с 16 марта на территории Петушинского района, получил статус карантина. Это значит, что ужесточаются все запреты. Так, полностью запрещен въезд в район тех, кто там не прописан или не работает. Прибывшие из других регионов местные жители должны уйти на 14 дней на карантин, сообщив о себе в местную администрацию. Запрещается работа всех предприятий и учреждений, даже тех, чья работа была разрешена в период введенных до 30 апреля нерабочих дней.

Владимирская область готовится к подъему заболеваемости коронавирусом и одновременно принимает меры, чтобы этого не произошло. 16 апреля в регион было поставлено 15 новых машин скорой помощи. Они будут переданы в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую центральные районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома.

Также из бюджета региона выделены средства на закупку дезинфицирующих средств для обработки общественных мест. Дополнительно закуплено 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые переданы в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

В течение трёх дней – с 17 по 19 апреля - сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию общественных мест в муниципальных образованиях региона, в первую очередь - в Петушинском районе, где объявлен особый режим. Кроме того, обрабатываться будут храмовые территории в разных районах области в преддверии празднования Пасхи.

На начальном этапе этой работы от Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.