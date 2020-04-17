2020-04-16T22:57:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 апреля 2020: для дезинфекции к Пасхе закуплено 10 тысяч литров специальной жидкости

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 17 апреля 2020 года
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Дезинфекция пройдет с 17 по 19 апреляДезинфекция пройдет с 17 по 19 апреля
Изменить размер текста:

Владимирская область усиливает противостояние коронавирусу. По данным за последние сутки, количество зараженных в регионе - 159 человек, новых случаев - 14. К счастью, за 16 февраля не случилось ни одной новой смерти от коронавируса.

Лидером по числу заболевших остается Петушинский район - там 33 зараженных коронавирусом, две женщины умерли, одна - врач скорой помощи - в критическом состоянии. Поэтому именно в Петушинском районе усиливаются меры безопасности. Особый режим, введенный губернатором Владимиром Сипягиным с 16 марта на территории Петушинского района, получил статус карантина. Это значит, что ужесточаются все запреты. Так, полностью запрещен въезд в район тех, кто там не прописан или не работает. Прибывшие из других регионов местные жители должны уйти на 14 дней на карантин, сообщив о себе в местную администрацию. Запрещается работа всех предприятий и учреждений, даже тех, чья работа была разрешена в период введенных до 30 апреля нерабочих дней.

Владимирская область готовится к подъему заболеваемости коронавирусом и одновременно принимает меры, чтобы этого не произошло. 16 апреля в регион было поставлено 15 новых машин скорой помощи. Они будут переданы в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую центральные районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома.

Также из бюджета региона выделены средства на закупку дезинфицирующих средств для обработки общественных мест. Дополнительно закуплено 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые переданы в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

В течение трёх дней – с 17 по 19 апреля - сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию общественных мест в муниципальных образованиях региона, в первую очередь - в Петушинском районе, где объявлен особый режим. Кроме того, обрабатываться будут храмовые территории в разных районах области в преддверии празднования Пасхи.

На начальном этапе этой работы от Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На время карантина в Петушинском районе закроются учреждения и предприятия
Владимирцев приглашают на бесплатные онлайн-тренировки по кёкусинкай
Спасатели будут дезинфицировать Петушинский район и храмовые территории в регионе
Муромлянин хранил в гараже почти тринадцать тысяч пачек контрафактных сигарет
Жителя Петушков подозревают в торговле наркотиками
В апреле во Владимирской области должен начаться раздельный сбор мусора
Нотариуса из Петушков подозревают в злоупотреблении полномочиями
В этом году во Владимире отремонтируют 16 дворов
Владимирцам, потерявшим работу, предлагают устроиться почтальоном или оператором по работе с клиентами
Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России
К владимирской таможне присоединится ярославская
Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова
Ковровчанин оштрафован за распространение экстремистских записей
Владимирские выпускники начнут сдавать ЕГЭ и ГИА с 8 июня
Владимирский бухгалтер присвоила почти три миллиона рублей
Во владимирском садике №71 откроют дежурные группы
В районные больницы Владимирской области поступят 15 машин скорой помощи
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
Самоизоляция во Владимире: атомный центр предлагает сыграть онлайн в интеллектуальный квиз
Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев
Какие продукты во Владимире подорожали к Пасхе
Во владимирской ОКБ помогли 500 пациентам с помощью ГМО-препаратов
В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде