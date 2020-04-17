Строительство развязки улиц Чапаева и Василисина начнется с ливневой канализации

Многострадальное соединение улиц Чапаева и Сперанского, которое должно стать дублером улицы Верхняя Дуброва, все никак не начнется. Начало работ перенесено в третий раз. Причем в этот раз власти не спешат называть какие-либо даты. Просто говорят — уже скоро.

- Подрядчик проверенный, мы в нем уверены, поэтому торопить его сознательно не будем, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Он пообещал, что в сроки уложится. Так что пока поводов для беспокойства мы пока не видим.

Тем не менее с подрядчиком 16 апреля встретился сити-менеджер Владимира Андрей Шохин. Они обсудили причины задержки. Подрядчик на встрече заявил, что почти все подготовительные работы завершены. И уже скоро вокруг места первого этапа работ появится ограждение.

- Там планируются не только дорожные работы, но и вынос сетей, прокладка ливневой канализации. Вот с последней строительство, по сути, и начнется. Протяженность ливневки составит несколько сотен метров. Вокруг стройки выставят ограждение, после чего начнут пригонять технику.

Напомним, что работы по соединению улиц Чапаева и Сперанского в юго-западном районе рассчитаны на два года. В городском бюджете на развязку запланировано 107 миллионов 585 тысяч рублей. В этом году планируется сделать участок дороги по улице Чапаева до улицы Василисина. Причем сразу и создать кольцо на пересечении с улицей Василисина. Из зоны строительства должны вынести инженерные коммуникации, проложить и заасфальтировать саму развязку, установить электроосвещение, обустроить ливневую канализацию, тротуары, благоустроить прилегающую территорию.

В следующем году те же самые работы планируется сделать уже на улице Василисина — от дома № 22-б до нового кольца. Работы полностью завершатся осенью будущего года.