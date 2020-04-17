2020-04-16T16:13:01+03:00
Общество

Генпрокуратура проверит информацию о поставке во Владимирский госпиталь устаревших ИВЛ

Старое оборудование может быть опасно для пациентов
Ирина Мальцева
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время пандемии коронавируса аппараты искусственной вентиляции легких остаются одним из главных средств спасения тяжелых пациентов, помогая поддержать работу легких. Такими аппаратами сегодня стараются оснастить все больницы, где планируют размещать больных коронавирусом. Во Владимире госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией развернули на базе городской больницы №6 в Юрьевце. Однако в интернете появилась информация, что все имеющиеся в больнице пятьдесят аппаратов старые – 1999-2001 года выпуска и практически не пригодны к использованию. Якобы нарушения выявила во время проверки городская прокуратура, а по заключению комиссии, куда входили врачи и инженеры, в том числе уже бывший заместитель главы департамента здравоохранения Анатолий Уколов, три проверенных аппарата непригодны к использованию и могут стать причиной осложнений у пациентов.

- Проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения действительно проводится, основанием для нее послужили сведения в сети интернет, но выводы делать пока рано, - прокомментировала ситуацию старший помощник областного прокурора Виктория Туркова.

По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова контролировать ход и результаты проводимой проверки будет генпрокуратура. Если информация подтвердится, надзорное ведомство обещает принять исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Впрочем, в администрации Владимирской области уверены, что никаких нарушений нет, а возраст аппаратов объясняется тем, что их доставили из других больниц. Кстати ,в администрации отмечают, что недавно горбольницу №6 посетил главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев и остался доволен увиденным.

- Аппараты ИВЛ в инфекционных отделениях и инфекционных госпиталях Владимирской области полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с Covid-19. Департамент здравоохранения Владимирской области совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологии и реаниматологии в соответствии с планом мероприятий провел аудит аппаратов искусственной вентиляции легких. Была разработана схема временной передислокации аппаратов ИВЛ из медицинских организаций, преимущественно оказывающих плановую медицинскую помощь, в инфекционные госпитали, предназначенные для лечения пациентов с Covid-19. Аппараты ИВЛ были направлены из Областной клинической больницы, Городской больницы №4 г. Владимира, Областного клинического онкологического диспансера и ряда районных медицинских учреждений. Аппараты ИВЛ, размещенные в инфекционном госпитале на базе Городской больницы №6 г. Владимира, как и в других инфекционных отделениях области, полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, - отметила официальный представитель областной администрации Татьяна Метелкина.

Уточним, что речь в публикациях в интернете, которые стали поводом для прокурорской проверки, шла не о ранее имеющихся аппаратах ИВЛ, которые перевезли из одной больницы в другую, а о недавно закупленных, в том числе на средства спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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