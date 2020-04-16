Перенос Парада Победы 2020 во Владимире: какого числа пройдет и почему переносят

Случилось то, чего и следовало ждать. Парад на 9 мая, а также шествие «Бессмертного полка» во Владимире отменяется. Об этом сообщил официальный представитель администрации города Александр Карпилович.

- Мы вынуждены исходить из ситуации, которая складывается в регионе и стране, - сказал он. - А она, к сожалению, радовать не может. И хотя во Владимире ситуация на данный момент стабильная, мы вынуждены признать, что парад и шествие, по всей видимости, будут отменены. Но это не означает, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне пройдет мимо Владимира. Нет, мы обязательно поздравим ветеранов, детей войны и всех владимирцев с этой торжественной датой.

Тем не менее, в мэрии пока не берутся говорить, какие мероприятия останутся на 9 мая. Явно, что помимо парада будут отменены торжественные концерты и праздничные гуляния. А многие мероприятия будут проведены при соблюдении всех защитных мероприятий и с небольшим количеством людей.

Напомним, что еще неделю назад власти говорили, что парад должен состояться. Однако после вчерашнего заявления правительства страны об отмене главного парада последовало решение и во Владимире пойти на столь радикальные меры. И это при том, что Владимир на фоне многих других городов Владимирской области пока смотрится своеобразным островком безопасности и спокойствия. В областном центре на данный момент коронавирусом болеет всего восемь человек.