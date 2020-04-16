Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 апреля 2020: в Петушинском районе введен особый режим

Во Владимирской области за сутки количество зараженных коронавирусом выросло в полтора раза. Общее количество зараженных в регионе составляет, по данным за предыдущие сутки, 145 человек. Больше всего инфекции подвержен Петушинский район, там за один день выявлено 17 новых случаев COVID. В связи с этим в Петушинском районе с 16 апреля введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Фактически, район закрыт на карантин.

С полуночи 16 апреля по всей границе района выставлены КПП, которые контролируют въезд и выезд. На территорию района въехать могут только его жители, имеющие прописку - постоянную или временную, а также сотрудники предприятий, размещенных на территории муниципального образования, при условии, что их деятельность разрешена. Беспрепятственно пропускают машины экстренных и дорожных служб, пожарных, скорую помощь. Для всех остальных въезд на территорию Петушинского района закрыт, причем не только на собственных машинах или автобусах, но и на электричках.

Прежде всего, запрет коснулся московских дачников, которые имеют дома и участки в Петушинском районе. Они не смогут попасть на свои дачи даже при наличии свидетельства о собственности. Самим жителям Петушинского района по его территории пока разрешено перемещаться, в том числе ездить на дачи, но с соблюдением правил самоизоляции - только по необходимости.

Количество умерших от коронавируса во Владимирской области по данным за прошедшие сутки составляет 5 человек: трое мужчин в Коврове и две женщины в Петушинском районе.