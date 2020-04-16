Во Владимире не собираются строить новую ливневку. Будут ремонтировать старую

«Владимирводоканал» ливневую канализацию чистит и ремонтирует ливневую канализацию круглый год, но зимой эти работы сводятся к минимуму.

- Понятно, что зимой погодные условия не позволяют промывать ливневку и отсасывать песок и ил, - рассказал Станислав Макелло, старший мастер участка ливневой канализации МУП «Владимирводоканал». - Поэтому в особых случаях мужики спускаются сам вниз и лопатами чистят.

В остальные же времена года очистка и ремонт ведутся постоянно. Один из таких плановых ремонтов проходил 15 апреля. Хотя число сотрудников, работающих на объектах, из-за коронавируса снизилось, однако работы по очистке никто не отменял. Сотрудники водоканала лишь чистили канализацию в масках. 15 апреля работы велись на проспекте Ленина.

- За зиму песок, которым посыпают дороги, скапливается в стоках, - сказал Станислав Макелло. - Сначала мы илососом его отсасываем, а затем с помощью каналопромывочной машины под высоким давлением в ливневой канализации пробиваются засоры, если они есть. Заливаем в ливнеприемники обычную воду, без каких-либо растворов. Где-то десять кубов воды на одну решетку.

Во Владимире протяженность ливневой канализации составляет почти 150 километров. При этом историческое ядро города до сих пор остается без ливневки. Есть лишь две решетки на перекрестки улиц Большая Московская и Гагарина. Как говорят в водоканале, этого вполне достаточно для центра.

- Там естественный ландшафт вполне позволяет обходиться без ливневой канализации, вода стекает по уклону в юго-западную или восточную части города, - говорят представители водоканала. - А там уже есть решетки.

Кстати, многие годы в мэрии говорили, что ливневую канализацию не строят из-за нехватки денег в бюджете. Это дорогостоящий проект. Однако во время разговора с представителями водоканала 15 апреля выяснилось, что планов по строительству новой ливневки во Владимире вообще не существует. Лишь капитальный и текущий ремонт. Им и занимаются.

При этом существующая система ливневой канализации устарела на 70 процентов. Это цифры от самого «Владимирводоканала». Последние коллекторы строились еще при советской власти. Может быть, поэтому при сильные ливнях Владимир регулярно превращается в болото.