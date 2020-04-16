У самого богатого депутата ЗС годовой доход составил более полумиллиарда рублей

Апрель — время, когда все чиновники и депутаты публикуют в открытом доступе данные о своих доходах за прошлый год, а также об имуществе, которым владеют. Первыми о своих доходах в этом году отчитались депутаты регионального Законодательного собрания.

Было 10 миллиардов, стало меньше миллиарда

Декларации о доходах поданы за 2019 год, когда еще не было коронавирусной инфекции, хотя уже тогда многие предприниматели жаловались на тяжелые времена. И судя по декларации самого богатого депутата Законодательного собрания Владимирской области Павла Антова, которому принадлежит несколько крупных пищевых и мясных производств, времена для него действительно настали тяжелые. Еще в 2018 году его годовой доход составил 10 миллиардов рублей. Тогда он задекларировал сумму, превышающую даже доход депутата Госдумы Григория Аникеева.

В 2019 году у Павла Антова осталось всего 558 миллионов рублей. Впрочем, даже это не повлияло на безоговорочное лидерство в списке самых богатых нардепов Заксобрания. Еще стоит отметить весьма внушительный автопарк Павла Антова — 35 единиц, из которых девять — это легковые автомобили, еще девять — полуприцепы, а остальные — грузовые машины.

На втором месте по доходам в Заксобрании идет Михаил Максюков, владеющий в Гусь-Хрустальном районе крупным строительным предприятием. Он за год заработал более 69 миллионов рублей. При этом Михаил Максюков показывает наибольшую положительную динамику роста доходов за последние три года. Начиная с 2017 года, он с 51 миллиона рублей достиг названных цифр.

Третье место у Павла Шатохина, являющегося директором регионального филиала крупного оператора связи. У него уровень доходов замер на цифре 22,7 миллиона рублей. Он также стабильно входит в списки самых богатых депутатов Заксобрания.

Все трое депутатов являются представителями партии «Единая Россия». Самым богатым депутатом от других фракций стал Сергей Бирюков, представляющий партию «Справедливая Россия». У него годовой доход составил чуть более 21 миллиона рублей.

В среднем же уровень доходов большинства народных избранников варьируется от одного до трех миллионов рублей за год.

28700 рублей в месяц

Семь депутатов из 38 имеют годовой доход ниже 1 миллиона рублей. Самый низкий уровень доходов оказался сразу у двух представителей партии ЛДПР — Андрея Усова и Ивана Люткова. Первый заработал за год 345 тысяч рублей, второй — 397 тысяч рублей. Если посчитать, то в месяц у первого получается 28 733 рубля, а у второго — 33 083 рубля.

Кроме того, в списки депутатов с не самым высоким доходом попали — Вадим Серебров (КПРФ) — 684,8 тысячи рублей, Лариса Гаврилова («Единая Россия») - 703 тысячи рублей, Сергей Казаков (КПРФ) — 758,4 тысячи рублей, Наталья Филимонова («Единая Россия») - 868,5 тысячи рублей, Наталья Пронина (одномандатник) - 872,5 тысячи рублей.

Если же говорить о собственности депутатов, то тут наиболее сильно выделяется депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Рожков. Ему принадлежит 150 земельных участков общей площадью почти 49 гектаров. Идущий на втором месте депутат Олег Чижов имеет 4 гектара земельных участков.

А вот в плане машин сравниться все с тем же Павлом Антовым оказалось сложно. Лишь у депутата от фракции КПРФ Сергея Казакова в налоговых декларациях указаны два автомобиля BMW X5, а у председателя Заксобрания Владимира Киселева указан Lexus LX-570.