Закрытие Петушинского района Владимирской области на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

В Петушинском районе за сутки прибавилось 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных составляет 33 человека. По данным на 15 апреля, в Петушинском районе самое большое число заболевших среди всех муниципальных образований Владимирской области. Индекс заражения составляет 0,5 случая на 1000 населения. Для сравнения - в среднем по России без учета Москвы этот индекс 0,06 случаев на 1000 человек, во Владимирской области - 0,11 на тысячу. Одной из причин такого высокого уровня заражения коронавирусом в Петушинском районе может быть близость к Москве и непосредственная граница с Подмосковьем, где случаев коронавируса в сумме примерно столько же, сколько в остальной России в целом. Поэтому решение закрыть Петушинский район выглядит более-менее логичным, хотя, учитывая массовый выезд москвичей на дачи с первых чисел апреля, и немного запоздалым.

Кого будут пускать

Особый режим - "комплекс ограничительных мероприятий" - вводится на территории Петушинского района с 5 часов утра 16 апреля и будет действовать до 30 апреля, если ситуация не изменится. Этот комплекс мер включает довольно серьезные ограничения как по перемещению, так и по жизни внутри района. Какие же ограничения введены в Петушинском районе из-за коронавируса?

1. На весь период действия ограничительных мер запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории района.

2. Следование транзитом через район разрешено - через него проходит федеральная трасса М-7, но без остановки и стоянки. Соответственно, никаких заправок автомобиля, никаких заходов в придорожные магазины, даже остановиться в безлюдном месте и сбегать в лесок по нужде - нельзя.

3. Чтобы въехать на территорию Петушинского района и выехать с нее, гражданам надо иметь:

– тем, кто зарегистрирован по месту жительства (или месту пребывания) на территории Петушинского района - паспорт со штампом о прописке;

– тем, кто работает на территории Петушинского района - по найму, в качестве ИП, возит на территорию района или транзитом через нее грузы - документ, удостоверяющий личность, плюс подтверждающие трудовую деятельность документы (договор, счёт-фактура на груз, транспортная накладная и т.п.);

– сотрудникам организаций, отнесенных к особо важным, чья деятельность разрешена - полиция, МЧС, силовые структуры, аварийные службы, общественный транспорт, дорожная деятельность, а также для машин спецслужб (полиция, скорая помощь, пожарные автомобили) - ограничения на въезд не устанавливаются.

Остановка транзитного транспорта запрещена, даже на минуткуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Какие документы понадобятся

На всех автомобильных дорогах, связывающих Петушинский район с остальной территорией будут установлены контрольно-пропускные пункты - КПП. Это касается не только Пекинки, но и второстепенных дорог. Проезжая через КПП, граждане обязаны:

– предъявить документы, являющиеся основанием для въезда или выезда на территорию Петушинского района;

- пройти измерение температуры бесконтактным способом. Если температура тела будет выше 37 градусов, и будут признаки простудного заболевания, информация о таком человеке передаётся в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций, и врач решает, что делать - отправить человека на самоизоляцию домой или госпитализировать.

Через Петушки, как известно, проходит не только одна из основных автомобильных дорог страны, но и крупная железнодорожная ветка. Что же будет с пассажирами легендарной электрички "Москва-Петушки", а также других поездов, идущих через Петушки в сторону Владимира и Москвы?

По новым правилам:

– сойти с поезда на станциях Петушинского района смогут только люди с регистрацией на территории района. При этом они обязаны тут же на 14 дней уйти на самоизоляцию, а о своем прибытии немедленно сообщить в районную администрацию по телефону 8 (49243) 2-71-02, оставив свои контактных данные и информацию о месте пребывания.

Работодатели, которые возят на территорию Петушинского района сотрудников на свои предприятия (в районе несколько крупных производств, включая две биофармацевтические фирмы мирового уровня), обязаны обеспечить наличие у работников документов, подтверждающих основание для их допуска на территорию с особым режимом.

А как же дачники?

На жителей Петушинского района, которые решат ехать на свои дачи и садовые участки, ограничения пока не распространяются, при условии, что дача находится тоже в Петушинском районе. Выехать за его пределы не получится.

Для всех остальных садоводов въезд закрыт. Многичисленные московские дачники, имеющие свои дома в деревнях и СНТ Петушинского района, а также жители Владимира, на территорию района допускаться не будут, даже если докажут, что у них там дача в собственности - пропуск только по прописке.

Следить за исполнением всех ограничительных мероприятий будут админстрация Петушинского района, полиция, Росгвардия, за медицинскими аспектами - департамент здравоохранения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Согласно тому же указу, всех медицинских работников Петушинского района протестируют на коронавирус в экстренном порядке. Лечение больных с легкой формой COVID допускается на дому. Обучение школьников разрешено исключительно в дистанционной форме, никаких дежурных классов и групп в школах не допускается.