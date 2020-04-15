Коронавирус во Владимире, последние новости на 15 апреля 2020: отмена субботника и ограничение продажи алкоголя

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области перевалило за сотню. Каждый день - более десятка новых случаев. И уже четыре смертельных исхода - двое мужчин умерли в Коврове, две женщины - в Петушинском районе. При этом официально выздоровевшей числится только одна женщина - жительница Гусь-Хрустального.

Поэтому понятно, что режим самоизоляции и повышенной готовности во Владимирской области ужесточается. К введенному в начале недели запрету на посещение кладбищ прибавился еще один запрет - на продажу алкоголя после 7 часов вечера. Продажа всех видов алкогольной продукции запрещена с 19.00 часов до 10.00 следующего утра. Сделано это, как говорится в постановлении, для улучшения санитарно-эпидемической обстановки. Каким образом такой запрет эту обстановку улучшит, в постановлении не сообщается. Можно предположить, что отмена продажи алкоголя по вечерам снизит поток покупателей в супермаркетах - видимо, власти и санитарные врачи считают, что после 19.00 люди идут в магазины не за гречкой и туалетной бумагой, а за алкогольными напитками.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки во Владимире отменили общегородской субботник, намеченный на последние выходные месяца - 25 апреля. Убирать город будут только коммунальщики и специальные службы, жителей Владимира призывают на этот раз оставаться дома и привести свои дворы в порядок позднее - после завершения эпидемии коронавируса и отмены режима самоизоляции.