2020-04-15T00:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, последние новости на 15 апреля 2020: отмена субботника и ограничение продажи алкоголя

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 15 апреля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Убирать город будут коммунальщики в защитных костюмахУбирать город будут коммунальщики в защитных костюмахФото: материалы пресс-служб
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области перевалило за сотню. Каждый день - более десятка новых случаев. И уже четыре смертельных исхода - двое мужчин умерли в Коврове, две женщины - в Петушинском районе. При этом официально выздоровевшей числится только одна женщина - жительница Гусь-Хрустального.

Поэтому понятно, что режим самоизоляции и повышенной готовности во Владимирской области ужесточается. К введенному в начале недели запрету на посещение кладбищ прибавился еще один запрет - на продажу алкоголя после 7 часов вечера. Продажа всех видов алкогольной продукции запрещена с 19.00 часов до 10.00 следующего утра. Сделано это, как говорится в постановлении, для улучшения санитарно-эпидемической обстановки. Каким образом такой запрет эту обстановку улучшит, в постановлении не сообщается. Можно предположить, что отмена продажи алкоголя по вечерам снизит поток покупателей в супермаркетах - видимо, власти и санитарные врачи считают, что после 19.00 люди идут в магазины не за гречкой и туалетной бумагой, а за алкогольными напитками.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки во Владимире отменили общегородской субботник, намеченный на последние выходные месяца - 25 апреля. Убирать город будут только коммунальщики и специальные службы, жителей Владимира призывают на этот раз оставаться дома и привести свои дворы в порядок позднее - после завершения эпидемии коронавируса и отмены режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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