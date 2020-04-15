2020-04-14T19:12:18+03:00
Общество

Во Владимирской области хотят на три месяца отменить взносы за капремонт

Депутаты Законодательного собрания решили последовать опыту своих коллег из других регионов
Алексей СУХОВ
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Будут владимирцы платить за капремонт в ближайшие месяцы или нет, депутаты решат 30 апреляБудут владимирцы платить за капремонт в ближайшие месяцы или нет, депутаты решат 30 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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После того, как был введен режим самоизоляции, во многих регионах России стали говорить о том, что нагрузка по коммунальным платежам на население сейчас большая. И можно было бы как-то ее облегчить. И если разговоры о полной отмене платежей были восприняты многими коммунальными организациями в штыки, то вот временная приостановка сборов в фонд капремонта оказалась реальной.

Сначала на это пошли в Кировской, Ростовской, Пензенской и Оренбургской областях, Москве и Подмосковье. И вот теперь такую же инициативу разработали в Законодательном собрании Владимирской области. Об этом вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона 3 апреля. Речь идет об отмене платы за капремонт с 1 апреля до 1 июня 2020 года.

Причем похожие законопроекты внесли сразу две фракции. Сначала это сделала партия «Единая Россия», а затем КПРФ. Коммунисты пошли дальше и предложили освободить земляков от взносов на капремонт до 1 ноября текущего года. Однако генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Евгений Пахомов сообщил, что даже при меньшем сроке моратория региональную программу капремонта на 2020-2021 годы придётся серьёзно корректировать. Председатель Заксобрания Владимир Киселёв счел необходимым принять это во внимание.

- Сейчас та ситуация, в которой работать и принимать изменения нужно очень быстро и обдуманно. Хочется избежать популистских высказываний, громких предложений, которые нежизнеспособны. Наша задача снижение финансовой нагрузки на жителей области в этот период, - сказал заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Картухин. - Мы не первые в стране вводим эту практику. В ряде регионов также решили в связи падением доходов населения приостановить сборы в фонды капремонта. В некоторых областях людям предложили платить так, как им удобно. В Липецкой, Калининградской и Новгородской областях решили приостановить начисление пени, а до 10 мая даже при возможных долгах не останавливать предоставление услуг. При этом людей не освободили от их оплаты. Нужно помнить, что если в условиях сложной экономики мы не будем платить за воду и газ, образно говоря, то это ничем хорошим не закончится. Если вы своему ЖЭУ или ТСН платить не будете, то сантехник попросту не придет к вам, когда кран сломается, потому что у него зарплаты не будет, не с чего платить её. В жилых домах, где уже проводится капремонт, все необходимые работы завершат, но выходить на новые площадки ремонтники не будут.

Рассматривать законопроект будут на ближайшем заседании ЗС, которое запланировано на 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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