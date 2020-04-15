Во Владимирской области хотят на три месяца отменить взносы за капремонт

После того, как был введен режим самоизоляции, во многих регионах России стали говорить о том, что нагрузка по коммунальным платежам на население сейчас большая. И можно было бы как-то ее облегчить. И если разговоры о полной отмене платежей были восприняты многими коммунальными организациями в штыки, то вот временная приостановка сборов в фонд капремонта оказалась реальной.

Сначала на это пошли в Кировской, Ростовской, Пензенской и Оренбургской областях, Москве и Подмосковье. И вот теперь такую же инициативу разработали в Законодательном собрании Владимирской области. Об этом вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона 3 апреля. Речь идет об отмене платы за капремонт с 1 апреля до 1 июня 2020 года.

Причем похожие законопроекты внесли сразу две фракции. Сначала это сделала партия «Единая Россия», а затем КПРФ. Коммунисты пошли дальше и предложили освободить земляков от взносов на капремонт до 1 ноября текущего года. Однако генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Евгений Пахомов сообщил, что даже при меньшем сроке моратория региональную программу капремонта на 2020-2021 годы придётся серьёзно корректировать. Председатель Заксобрания Владимир Киселёв счел необходимым принять это во внимание.

- Сейчас та ситуация, в которой работать и принимать изменения нужно очень быстро и обдуманно. Хочется избежать популистских высказываний, громких предложений, которые нежизнеспособны. Наша задача снижение финансовой нагрузки на жителей области в этот период, - сказал заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Картухин. - Мы не первые в стране вводим эту практику. В ряде регионов также решили в связи падением доходов населения приостановить сборы в фонды капремонта. В некоторых областях людям предложили платить так, как им удобно. В Липецкой, Калининградской и Новгородской областях решили приостановить начисление пени, а до 10 мая даже при возможных долгах не останавливать предоставление услуг. При этом людей не освободили от их оплаты. Нужно помнить, что если в условиях сложной экономики мы не будем платить за воду и газ, образно говоря, то это ничем хорошим не закончится. Если вы своему ЖЭУ или ТСН платить не будете, то сантехник попросту не придет к вам, когда кран сломается, потому что у него зарплаты не будет, не с чего платить её. В жилых домах, где уже проводится капремонт, все необходимые работы завершат, но выходить на новые площадки ремонтники не будут.

Рассматривать законопроект будут на ближайшем заседании ЗС, которое запланировано на 30 апреля.