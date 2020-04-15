Владимирцам разрешат продлить транспортные карты, которые они не использовали в апреле

Во Владимире не пошли по пути других городов и не стали отменять транспортные карты и общественный транспорт. Лишь сократили часть рейсов. Однако многие владимирцы, оставшиеся невольно без работы и сидящие дома, реально перестали ездить по городу. А ведь многие покупали транспортные карты.

В мэрии и «Владикарде» в итоге согласились, что купленные в апреле транспортные карты можно продлить на май, но с одним условием.

- Для этого человек в апреле не должен совершить ни одной поездки на городском общественном транспорте, - сказала в компании «Владикард». - В противном случае, считается, что человек использовал свое право проезда. И тогда мы не можем продлить действие карты на следующий месяц.

При этом пока речь идет лишь о льготных транспортных картах. По простым транспортным картам решение еще не было принято. Однако велики шансы, что и простые транспортные карты тоже продлят на тех же условиях. Многое зависит от того, будут ли дальше продлены каникулы из-за коронавируса.

При этом дистанционно написать заявление на продление нельзя. А сам «Владикард» в данный момент не принимает заявления от людей по своему адресу.

- Заявления в любом случае мы будем принимать лишь с начала мая, в течение первых 15 дней месяца, - говорят в компании. - К сожалению, дистанционно мы работать не можем, поэтому в мае людям придется прийти к нам в офис, чтобы подать заявку.

Напомним, что офис компании «Владикард» во Владимире находится по адресу: улица Мира 34, 213.