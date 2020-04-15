В больницу в Меленках пришла куница

Дикие животные, выходящие к людям, в последние месяцы перестали быть редкостью. Владимирцы встречали на трассе кабанов, а в городе – лисиц и зайцев. Недавно под Ковровом заметили стаю лебедей, а 12 апреля в Меленковскую районную больницу заглянула пушистая куница. Дикую красавицу на улице Союз Республик заметили прохожие. Куница сначала вбежала во двор больницы, а потом по стволу взлетела на дерево на высоту около трех метров.

Горожане, заметившие хищницу, предполагают, что она пришла в город в поисках еды. На дереве, куда она забралась, сидело несколько галок, скорее всего, куница охотилась за ними. Хотя куница и не занесена в красную книгу, многие меленковцы видели их только в зоопарке и немедленно наполнили пустующий больничный двор, чтобы полюбоваться гостем и сфотографировать. Очевидцы вспоминают, что зверек не жаждал позировать для фото и злобно фыркал, недовольный собравшимися вокруг людьми. Впрочем, брать ее в руки никто не пытался: побоялись связываться с хищницей. И когда зрители разошлись, куница слезла с дерева и убежала.

- Судя по фото, на территорию больницы забрела лесная куница. Это хищник, охотится на птиц, грызунов. Не исключено, что к людям она вышла в поисках доступной еды. Сейчас все больше животных, живущих вблизи городов, приходят кормиться на помойки, в холодное время года из-за сложности добыть корм, а потом привыкают, - говорит ветеринар Ольга Котлова.

Впрочем, на желание диких зверей и птиц расширить границы своих ареалов влияет и эпидемия, из-за которой запретили весеннюю охоту, а люди не выходят гулять в леса и на луга. Животные чувствуют себя спокойнее и перестают бояться опустевших улиц в селах и городах. Специалисты не исключают, что эта весна поможет увеличить поголовье зверей и птиц в регионе.

Но людям не стоит умиляться диким гостям и пытаться их покормить или взять на руки. Они не только могут проявить агрессию, но и способны оказаться переносчиками опасных заболеваний. Владимирская область все еще остается неблагополучной по бешенству, а в Меленковском районе звери с таким заболеванием за последнее время встречались дважды: в самих Меленках на улице Западной и в Леховском лесничестве.