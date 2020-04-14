2020-04-14T17:00:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире: как выглядит ситуация во Владимирской области по сравнению с общероссийской

Мы подсчитали, насколько ситуация с коронавирусом во Владимирской области отличается от других регионов
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Чем больше сделано тестов - тем больше выявлено зараженныхЧем больше сделано тестов - тем больше выявлено зараженныхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Владимирская область очень долго оставалась территорией, свободной от коронавируса. В Москве уже полыхала эпидемия, в соседних с нами Ивановской, Рязанской и Нижегородской областях количество выявленных случаев перевалило на второй десяток, а Владимирскую область губернатор Владимир Сипягин охарактеризовал "держим оборону". Оборона пала 31 марта, когда было выявлено два случая коронавирусной инфекции, причем один больной - 48-летний мужчина в Коврове - скончался.

Дальше целую неделю казалось, что на этом все - режим самоизоляции во Владимирской области, экстренно введенный губернатором, должен нас защитить. Но в реальности он не защитил еще никого, кроме китайского Уханя, не вышло и у владимирцев.

Вот как развивались события, информация по бюллетеням оперативного штаба - по нарастающей.

31 марта - 2 зараженных, 1 умерший, 1167 тестов на коронавирус.

1 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1200 тестов на коронавирус.

2 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1513 тестов на коронавирус.

3 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1693 теста на коронавирус.

4 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1901 тест на коронавирус.

5 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, менее 2000 тестов на коронавирус.

6 апреля - 5 зараженных, 1 умерший, число тестов не сообщается.

7 апреля - 12 зараженных, 1 умерший, 2841 тест на коронавирус.

8 апреля - 14 зараженных, 1 умерший, 3474 тестов на коронавирус.

9 апреля - 38 зараженных, 1 умерший, более 4000 тестов на коронавирус.

10 апреля - 42 зараженных, 1 умерший, 4650 тестов на коронавирус.

11 апреля - 48 зараженных, 1 умерший, число тестов не сообщается.

12 апреля - 71 зараженный, 1 умерший, число тестов не сообщается.

13 апреля - 84 зараженных, 3 умерших, число тестов не сообщается.

14 апреля - 100 зараженных, 4 умерших, число тестов не сообщается.

Рост числа зараженных во Владимирской области Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Рост числа зараженных во Владимирской областиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Как видим, количество случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области начало расти с 7 апреля - ровно с того момента, как количество сделанных тестов за сутки выросло в несколько раз, со 100-200 штук до 500-700. Правда, в последних бюллетенях оперативного штаба информация о количестве сделанных в регионе тестов опять исчезла. Неизвестно, зачем скрывают эти данные, они очень важны для прогнозирования ситуации. Надеемся, хотя бы у специалистов такие сведения есть, нигде в мире и даже в России их от населения не засекречивают.

Но и без этих "секретных" сведений видно, что ситуация с коронавирусом во Владимирской области ухудшается, и стремительно. 14 апреля Владимирская область находится на 16 месте в России по количеству выявленных новых случаев, 13 апреля была на 22 месте, 12 апреля - вообще на восьмом. Печальное, никому в регионе ненужное "лидерство".

По общему количеству зараженных Владимирская область тоже выбралась на далеко не почетное 15-е место в России. Если посчитать, то во Владимирской области уровень заражения составляет 0,07 случаев на 100 тысяч населения. В целом по России этот показатель (без учета Москвы) составляет 0,055 случаев на 100 тысяч населения. Получается, в нашем регионе заболеваемость уже в полтора раза выше, чем в среднем по стране.

Владимирскую область часто сравнивают с соседними регионами. Посмотрим, что даст такое сравнение в случае с коронавирусом по данным на 14 апреля.

Нижегородская область - 292 зараженных, 4 умерших.

Рязанская область - 116 зараженных, 0 умерших.

Владимирская область - 100 зараженных, 4 умерших.

Ивановская область - 96 зараженных, 0 умерших.

Тверская область - 75 зараженных, 0 умерших.

Ярославская область - 27 зараженных, 0 умерших.

Костромская область - 18 зараженных, 2 умерших.

То есть по количеству зараженных коронавирусом Владимирская область на третьем месте среди всех соседей, по числу умерших - на равных с большой Нижегородской областью, где общее число случаев в два раза выше. Конечно, такие цифры - менее десяти умерших - еще недостаточны для каких-либо статистических выводов. Но если сопоставить все это с "Индексом самоизоляции", который замеряет сервис Яндекс.Карты, получится совсем грустно - самоизоляцию владимирцы соблюдают хуже всех в ЦФО. Например, по данным на полдень 14 апреля индекс самоизоляции во Владимире был 2,7 балла, в Нижнем Новгороде - 2,9 балла, в Москве - 3,3 балла, в Иваново и Рязани - 2,8 балла. Напомним, чем выше балл, тем лучше - меньше людей на улице.

Отсюда вывод, о котором постоянно твердят власти всех уровней, врачи, полиция, Роспотребнадзор - оставайтесь дома! Самоизоляция придумана не для того, чтобы отдыхать, а чтобы избежать "итальянского сценария", когда люди умирают в больницах потому, что им не хватило аппаратов ИВЛ. Во Владимирской области, кстати, всего около 500 инфекционных коек, оснащенных аппаратом ИВЛ. Если число больных будет больше - медики не справятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
В Петушках будут судить организаторов азартных игр
Во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь вечером
На прошлой неделе у 117 человек обнаружили пневмонию
У жителей Владимирской области не получается зарегистрироваться в качестве безработных
Во Владимире отменили субботник
Спортсменки Владимирской области выступили на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу
В Муроме горожанку оформили на работу после вмешательства прокуратуры
Столичный мошенник подсунул судогодцу фальшивые монеты
МЧС открывает во Владимирской области телефон доверия психологической помощи
Во Владимире в 2020 году еще 25 остановок снабдят электронным табло
Заместитель губернатора Владимирской области Игорь Моховиков ушел в отставку
Владимирский спортсмен одевается, стоя на руках
В Муроме безработный украл телефон из забытой в больнице сумки
Вязниковские полицейские раскрыли кражу с банковского счета
В Вязниковском районе продавали фальшивое сливочное масло
С 15 апреля во Владимирской области отменят противопожарный режим
На улице Комиссарова во время пожара эвакуировали 10 человек
50 студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло первой сотни случаев
В Петушинском районе пожарные потушили пожар площадью 800 квадратных метров
Владимирцам помогут подобрать книги по интересам онлайн
Больше 6 тысяч малоимущих многодетных семей получат единовременную выплату
Владимирский департамент здравоохранения покинул заместитель директора Анатолий Уколов
Под Ковровом на пожаре погиб сельчанин
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий