Коронавирус во Владимире: как выглядит ситуация во Владимирской области по сравнению с общероссийской

Владимирская область очень долго оставалась территорией, свободной от коронавируса. В Москве уже полыхала эпидемия, в соседних с нами Ивановской, Рязанской и Нижегородской областях количество выявленных случаев перевалило на второй десяток, а Владимирскую область губернатор Владимир Сипягин охарактеризовал "держим оборону". Оборона пала 31 марта, когда было выявлено два случая коронавирусной инфекции, причем один больной - 48-летний мужчина в Коврове - скончался.

Дальше целую неделю казалось, что на этом все - режим самоизоляции во Владимирской области, экстренно введенный губернатором, должен нас защитить. Но в реальности он не защитил еще никого, кроме китайского Уханя, не вышло и у владимирцев.

Вот как развивались события, информация по бюллетеням оперативного штаба - по нарастающей.

31 марта - 2 зараженных, 1 умерший, 1167 тестов на коронавирус.

1 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1200 тестов на коронавирус.

2 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1513 тестов на коронавирус.

3 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1693 теста на коронавирус.

4 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, 1901 тест на коронавирус.

5 апреля - 3 зараженных, 1 умерший, менее 2000 тестов на коронавирус.

6 апреля - 5 зараженных, 1 умерший, число тестов не сообщается.

7 апреля - 12 зараженных, 1 умерший, 2841 тест на коронавирус.

8 апреля - 14 зараженных, 1 умерший, 3474 тестов на коронавирус.

9 апреля - 38 зараженных, 1 умерший, более 4000 тестов на коронавирус.

10 апреля - 42 зараженных, 1 умерший, 4650 тестов на коронавирус.

11 апреля - 48 зараженных, 1 умерший, число тестов не сообщается.

12 апреля - 71 зараженный, 1 умерший, число тестов не сообщается.

13 апреля - 84 зараженных, 3 умерших, число тестов не сообщается.

14 апреля - 100 зараженных, 4 умерших, число тестов не сообщается.

Рост числа зараженных во Владимирской областиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Как видим, количество случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области начало расти с 7 апреля - ровно с того момента, как количество сделанных тестов за сутки выросло в несколько раз, со 100-200 штук до 500-700. Правда, в последних бюллетенях оперативного штаба информация о количестве сделанных в регионе тестов опять исчезла. Неизвестно, зачем скрывают эти данные, они очень важны для прогнозирования ситуации. Надеемся, хотя бы у специалистов такие сведения есть, нигде в мире и даже в России их от населения не засекречивают.

Но и без этих "секретных" сведений видно, что ситуация с коронавирусом во Владимирской области ухудшается, и стремительно. 14 апреля Владимирская область находится на 16 месте в России по количеству выявленных новых случаев, 13 апреля была на 22 месте, 12 апреля - вообще на восьмом. Печальное, никому в регионе ненужное "лидерство".

По общему количеству зараженных Владимирская область тоже выбралась на далеко не почетное 15-е место в России. Если посчитать, то во Владимирской области уровень заражения составляет 0,07 случаев на 100 тысяч населения. В целом по России этот показатель (без учета Москвы) составляет 0,055 случаев на 100 тысяч населения. Получается, в нашем регионе заболеваемость уже в полтора раза выше, чем в среднем по стране.

Владимирскую область часто сравнивают с соседними регионами. Посмотрим, что даст такое сравнение в случае с коронавирусом по данным на 14 апреля.

Нижегородская область - 292 зараженных, 4 умерших.

Рязанская область - 116 зараженных, 0 умерших.

Владимирская область - 100 зараженных, 4 умерших.

Ивановская область - 96 зараженных, 0 умерших.

Тверская область - 75 зараженных, 0 умерших.

Ярославская область - 27 зараженных, 0 умерших.

Костромская область - 18 зараженных, 2 умерших.

То есть по количеству зараженных коронавирусом Владимирская область на третьем месте среди всех соседей, по числу умерших - на равных с большой Нижегородской областью, где общее число случаев в два раза выше. Конечно, такие цифры - менее десяти умерших - еще недостаточны для каких-либо статистических выводов. Но если сопоставить все это с "Индексом самоизоляции", который замеряет сервис Яндекс.Карты, получится совсем грустно - самоизоляцию владимирцы соблюдают хуже всех в ЦФО. Например, по данным на полдень 14 апреля индекс самоизоляции во Владимире был 2,7 балла, в Нижнем Новгороде - 2,9 балла, в Москве - 3,3 балла, в Иваново и Рязани - 2,8 балла. Напомним, чем выше балл, тем лучше - меньше людей на улице.

Отсюда вывод, о котором постоянно твердят власти всех уровней, врачи, полиция, Роспотребнадзор - оставайтесь дома! Самоизоляция придумана не для того, чтобы отдыхать, а чтобы избежать "итальянского сценария", когда люди умирают в больницах потому, что им не хватило аппаратов ИВЛ. Во Владимирской области, кстати, всего около 500 инфекционных коек, оснащенных аппаратом ИВЛ. Если число больных будет больше - медики не справятся.