Режим самоизоляции во Владимире: парки открыты, на детских площадках - малыши и подростки

Во Владимирской области за последнюю неделю количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в 20 с лишним раз - с 4 до более чем 80 зараженных. Три случая - со смертельным исходом. Тем не менее, владимирцы массово нарушают введенный еще 31 марта режим самоизоляции. Некоторые - добровольно, как только выглянуло солнышко народу и во дворах, и на центральных улицах прибавилось в разы.

Даже снегопад в выходные не остановил владимирцев от прогулок по городуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Другие - вынужденно. Работодатели во Владимире начали в приказном порядке возвращать переведенных на "удаленку" сотрудников в офис, не смущаясь экспоненциальным ростом количества зараженных.

Работа - не волк, она - в офисе

Отследить ситуацию с самоизоляцией во Владимире можно по сервису, предоставленному Яндекс.Картами - "Индексу самоизоляции". Он измеряется в баллах, от 0 до 5, и означает количество людей, находящихся в данный момент на улице. 5 баллов - это значит хорошо, улицы пусты, ноль баллов - гуляют толпы. В общем, чем балл ниже, тем ситуация хуже. Сколько людей находится на улицах, Яндекс отслеживает по местоположению мобильных телефонов с использованием его сервисов. Так что данные неточные, скорее, заниженные: многие пенсионеры выходят во двор посидеть на лавочке или привести в порядок палисадники без телефонов или с кнопочными "звонилками" и в статистику не попадают. А между прочим именно пожилые люди, старше 65 лет, являются основной группой риска, и им предписано жестко сидеть дома. Даже введена специальная услуга - доставка продуктов и лекарств на дом. Волонтеры приносят любой заказ домой бесплатно, лишь бы пенсионеры не выходили на улицы, а они все равно выходят...

Если посмотреть динамику "Индекса самоизоляции" во Владимире, то четко видна зависимость от двух факторов - погоды и выходных дней. Несмотря на объявленных до 30 апреля режим нерабочих дней владимирцы массово ходят на работу. Многие работодатели решили, что если сотрудник не на глазах - значит, он не работает, средств удаленного контроля продуктивности не знают или использовать их не хотят. В итоге люди, которые вполне могут работать из дома, идут и едут в офисе, увеличивая риск распространения коронавируса.

Скриншот с Яндекс.Карт показывает, как сильно мы нарушаем режим самоизоляции

Среднесуточный "Индекс самоизоляции" в выходные 4 и 5 апреля составлял 3,8-4 балла, это означает "на улице почти никого". В субботу 11 апреля индекс был равен 3,4 балла, в воскресенье 12 апреля - 3,8 балла. А вот в рабочие дни, с понедельника 6 апреля по пятницу 10 апреля, индекс самоизоляции падал с 3 баллов до 2,5. В понедельник, 13 апреля, индекс вообще опустился до "исторического минимума" в 2 балла. То есть несмотря на все запреты и ограничения жители Владимира ходят на работу и даже ездят, хотя общественный транспорт - одно из самых опасных мест в смысле распространения коронавируса, там плохая вентиляция и тесные контакты людей друг с другом.

Полосатые ленты детские площадки не защитят

Второй интересный момент, который тоже можно отследить по сервису Яндекса "Индекс самоизоляции" - динамика в течение суток. Если бы основной поток людей на улицах состоял из идущих на работу и с работы, наблюдались бы два суточных пика - максимально народ выходил бы из дома утром (на работу) и около 5-6 часов вечера (с работы). Однако это вовсе не так.

Детские площадки огородили лентамиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Да, количество людей на улице начинает резко расти с 8 часов утра. И затем увеличивается, достигая максимума около 14.00. Потом "Индекс самоизоляции" растет, а число прохожих, соответственно, падает до вечера, и к 22 часам достигает практически 5 баллов, что означает "на улицах никого". Кто же вносит свой вклад и создает эти толпы народу на улицах от полудня и до четырех часов вечера? Это явно не сотрудники непрерывных производств - они в это время на рабочих местах.

Это - праздные гуляки. Пенсионеры, родители с малышами, подростки, которые уже устали быть запертыми третью неделю в четырех стенах и выходят погулять, несмотря на все запреты. Именно днем в магазинах можно увидеть семьи с детьми, которые явно вышли не за продуктами - для этого достаточно одного члена семьи, а прогуляться. Пенсионеры ухаживают за палисадниками и клумбами во дворах, подростки собираются компаниями и просто фланируют по улицам.

Власти Владимира пытаются бороться с этим, как могут. Детские площадки по всему городу оцепили пестрыми лентами, почти как место преступления в детективных сериалах, качели обмотали пленкой, везде стоят запрещающие таблички, по городу ездят три машины управления гражданской защиты, оповещая население о запрете выходить из дома без крайней необходимости.

Но граждане у нас свободолюбивые. Число зараженных в области, приближающееся к сотне, их не пугает. Ленты, ограждающие детские площадки, постоянно срывают, на качелях и горках выгуливают малышей родители, рядом на велосипедах и самокатах катаются школьники, подростки компаниями "зависают" на тренажерах. Между прочим, детские площадки и тренажеры - тоже в перечне особо опасных мест по распространению коронавируса, наряду с общественным транспортом. Да, их дезинфицируют, но делают это максимум раз в сутки. А коронавирус на пластиковых и металлических поверхностях в такую погоду, как сейчас, может жить многие часы, если не дни. Достаточно одного вирусоносителя, который покатался на качелях или позанимался на тренажере - и весь двор подцепит вирус. Причем дети и подростки переносят болезнь легко, часто бессимптомно, поэтому никто даже не заподозрит вируса - и ребенок заразит пожилых родственников, которые уже в группе риска.

Таких запретов хватает ненадолгоФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но владимирцев это не останавливает.

- Я около дома гуляю, в 100 метрах, а кто боится заразы, тот пусть дома сам сидит! - заявила мама, гуляющая с двумя детьми на площадке на улице Сперанского.

- Нечего нас пугать, дурь все эти запреты, ничего нам не сделают! - вторят ей подростки с Верхней Дубровы, кучкующиеся около магазина.

На самом деле вопрос о штрафах за нарушение режима самоизоляции действительно сложный. Во Владимирской области они введены и составляют от 15 до 40 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Но реально пока оштрафованных на улицах граждан во Владимирской области, в отличие от Москвы, не было. Дело в сложности доказательной базы: как отличить человека, идущего в магазин за продуктами, от праздного гуляки? Но, видимо, скоро штрафы появятся. Телеграм-канал "Жизнь мента" - неофициальная группа правоохранительных органов - сообщил, что по всей области создаются дополнительные группы для патрулирования и составления протоколов за невыполнение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации. Особое внимание велено обратить на посещение кладбищ, детских площадок и парков. Именно там будет очень трудно доказать, что идешь в магазин за хлебушком.

КСТАТИ

Кстати, насчет парков. Официально их посещение запрещено. При этом ни одна территория парка, даже там, где есть техническая возможность, от посетителей не закрыта.

Парк "Дружба" имеет мощный забор, на который в свое время были потрачены немалые средства. При этом все калитки и одни ворота (выходящие к "Лыжне Прокуророва") открыты и даже не перегорожены ленточками. Да, таблички мощного советского вида о запрете висят, но дети и подростки их, естественно, игнорируют.

Центральный парк запер калитку на главном входе (ворота там заперты с момента их установки и никогда не открывались), но оставил открытым проезд за "Полярисом". Смысл закрытия калитки в этом случае полностью теряется.

Ну а парки "Добросельский" и "Загородный" технической возможности запереться не имеют. Туда просто не надо ходить.