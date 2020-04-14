2020-04-13T18:14:46+03:00
Общество

В сухой паек для владимирских школьников входят гречка, печенье и консервы "Сайра"

Стоимость набора - 450 рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Сухпаек владимирских школьниковСухпаек владимирских школьниковФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

С прошлой недели во Владимире, в связи с дистанционным обучением, школьникам, имеющим право на бесплатные завтраки и обеды, начали компенсировать эту льготу. Причем родителям предложили еще и выбор.

- У нас есть вариант как денежной помощи, так и в формате продуктового набора, - рассказала заместитель начальника управления образования Ирина Пенькова. - Те семьи, чьи дети в школах Владимира получают льготу через бесплатные завтраки или обеды, могут обратиться в свои школы с заявлением на имя директора, о том, что они хотят получать этот вид помощи. В зависимости от типа помощи меняется форма заявления (ее можно найти на сайте администрации города Владимира — Авт.). Денежная компенсация меняется в зависимости от того, какую льготу получал ребенок. Он мог либо получать только завтрак, либо только обед, либо обед и завтра вместе.

Но не все хотят деньги. Тем, кто предпочтет сухой паек, выдадут продуктовый набор, рассчитанный на две недели. Его стоимость — 450 рублей. И входит туда:

- печенье (400 граммов);

- пачка мармелада;

- рис (800 граммов)

- сахарный песок (800 граммов);

- гречка (800 граммов);

- макароны (1 кг);

- рыбные консервы «Сайра»;

- молоко (1 литр);

- сок (1 литр).

Сухпаек разрабатывал комбинат питания «Школьный», который отвечает во Владимире за завтраки и обеды в школах.

Вообще право на данный сухпаек (или деньги) во Владимире имеют 8910 детей. Но сколько родителей решили выбрать именно продуктовые наборы, в управлении образования еще не называют. Говорят, что до многих не могут дозвониться. В итоге, информация пока разрозненная.

Светлана Подшибякина, директор школы №49, показывает ,что получат ученики Фото: Алексей СУХОВ

Светлана Подшибякина, директор школы №49, показывает ,что получат ученикиФото: Алексей СУХОВ

Чуть более понятная ситуация в школе №49. Там уже активно идет разработка расписания получения сухпайков для тех семей, кто предпочел взять льготу натуральным способом.

- Пока паек выбрали 28 семей, - сказала Светлана Подшибякина, директор школы. - Это немного. Для сравнения деньги выбрали все остальные из 200 льготников. Мы думаем о том, как выдавать продуктовые наборы. Варианта на данный момент два: либо родители будут приходить по одному в школу в строго установленное время, либо мы наймем машину и развезем пайки по домам.

Надо сказать, что сухпайки во Владимирской области отличаются друг от друга не сильно. Во всех городах ее размер остается неизменным и умещается в один пакет… Меняется лишь состав. Где-то вместо консервов выделили дополнительную упаковку молока, а где-то вместо гречки добавили сок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Владимирцам помогут подобрать книги по интересам онлайн
Больше 6 тысяч малоимущих многодетных семей получат единовременную выплату
Владимирский департамент здравоохранения покинул заместитель директора Анатолий Уколов
Под Ковровом на пожаре погиб сельчанин
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий
Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
Пожилой отец полтора года насиловал девятилетнюю дочь
Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху
Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область
Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд
Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции
Медики, работающие в обсерваторе в санатории "Заклязьменский", получат дополнительные выплаты
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции
12 апреля во Владимирской области пять раз поджигали траву
Во Владимирской области от коронавируса умерли еще два человека
Владимирец не хотел проходить исполнительные работы и спрятался в тумбочке
Выплата 5000 рублей семьям с детьми во Владимирской области будет оформлена удаленно
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Муромлянин нашел карту и купил удочки