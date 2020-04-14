В сухой паек для владимирских школьников входят гречка, печенье и консервы "Сайра"

С прошлой недели во Владимире, в связи с дистанционным обучением, школьникам, имеющим право на бесплатные завтраки и обеды, начали компенсировать эту льготу. Причем родителям предложили еще и выбор.

- У нас есть вариант как денежной помощи, так и в формате продуктового набора, - рассказала заместитель начальника управления образования Ирина Пенькова. - Те семьи, чьи дети в школах Владимира получают льготу через бесплатные завтраки или обеды, могут обратиться в свои школы с заявлением на имя директора, о том, что они хотят получать этот вид помощи. В зависимости от типа помощи меняется форма заявления (ее можно найти на сайте администрации города Владимира — Авт.). Денежная компенсация меняется в зависимости от того, какую льготу получал ребенок. Он мог либо получать только завтрак, либо только обед, либо обед и завтра вместе.

Но не все хотят деньги. Тем, кто предпочтет сухой паек, выдадут продуктовый набор, рассчитанный на две недели. Его стоимость — 450 рублей. И входит туда:

- печенье (400 граммов);

- пачка мармелада;

- рис (800 граммов)

- сахарный песок (800 граммов);

- гречка (800 граммов);

- макароны (1 кг);

- рыбные консервы «Сайра»;

- молоко (1 литр);

- сок (1 литр).

Сухпаек разрабатывал комбинат питания «Школьный», который отвечает во Владимире за завтраки и обеды в школах.

Вообще право на данный сухпаек (или деньги) во Владимире имеют 8910 детей. Но сколько родителей решили выбрать именно продуктовые наборы, в управлении образования еще не называют. Говорят, что до многих не могут дозвониться. В итоге, информация пока разрозненная.

Светлана Подшибякина, директор школы №49, показывает ,что получат ученикиФото: Алексей СУХОВ

Чуть более понятная ситуация в школе №49. Там уже активно идет разработка расписания получения сухпайков для тех семей, кто предпочел взять льготу натуральным способом.

- Пока паек выбрали 28 семей, - сказала Светлана Подшибякина, директор школы. - Это немного. Для сравнения деньги выбрали все остальные из 200 льготников. Мы думаем о том, как выдавать продуктовые наборы. Варианта на данный момент два: либо родители будут приходить по одному в школу в строго установленное время, либо мы наймем машину и развезем пайки по домам.

Надо сказать, что сухпайки во Владимирской области отличаются друг от друга не сильно. Во всех городах ее размер остается неизменным и умещается в один пакет… Меняется лишь состав. Где-то вместо консервов выделили дополнительную упаковку молока, а где-то вместо гречки добавили сок.