2020-04-13T13:49:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Петушках Владимирской области от коронавируса умерли две женщины

Врачи борются за жизнь еще одной заболевшей в Петушках
Ирина Мальцева
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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11 апреля в Петушках от коронавирусной инфекции скончались две женщины – одной было 80 лет, другой 55. При этом в сводках оперативного штаба Владимирской области от 12 и 13 апреля эти два случая не фигурировали, что означает, что подтверждение заражения именно коронавирусной инфекцией пришло уже позже, через 2 дня после смерти пациенток.

- Моя двоюродная тетя лежала в больнице в Петушках с воспалением легких. Два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Сегодня, в понедельник, ее должны были выписать. Но в среду-четверг ей стало хуже, третий тест показал положительный результат. Про ее хронические заболевания у нее я не знаю. Прощаться с ней будем во вторник, хоронить в закрытом гробу, - рассказала родственница одной из умерших Кристина Ушакова.

В Петушках ситуация с анализами на коронавирус вообще странная с момента появления инфекции в регионе: местные власти объявляли существенно большее количество зараженных, чем давал местный Роспотребнадзор, дошло даже до прокурорской проверки распространения недостоверной информации.

На данный момент в Петушках подтверждено шестнадцать случаев заболевания новым коронавирусом. В городе тестируют на коронавирус сотрудников районной администрации: у двух муниципальных служащих заболевание подтвердили. Теперь проверяют всех, контактировавших с ними. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, это стандартная процедура и, вероятно, часть чиновников отправят на карантин.

Под угрозой жизнь и еще одной жительницы Петушинского района: врачи стараются спасти 59-летнюю женщину, работавшую врачом в Москве, которая обратилась в местную поликлинику 10 дней назад, Сначала ей поставили диагноз «бронхит», потом положили в больницу в общую палату с диагнозом пневмония. Сейчас женщина, у которой подтвердили коронавирус и состояние которой медики оценивают как тяжелое, переведена на лечение в один из медицинских центров Москвы.

Не исключена и еще одна смерть от коронавируса - в Муроме в инфекционном госпитале, открытом на базе городской больницы №3, скончалась семидесятичетырехлетняя женщина. Ее первый тест на коронавирус оказался положительным, но у местной жительницы было еще несколько тяжелых заболеваний, в том числе проблемы с почками, она находилась на гемодиализе поэтому точную причину смерти назовут только после исследований.

Напомним, до этого от коронавируса 27 марта умер сорокавосьмилетний житель Коврова, работавший дальнобойщиком и ездившим в Москву. Сам заболевший изначально предполагал, что простыл, ремонтируя и отмывая машину, а позднее попал в больницу с двухсторонней пневмонией.

Всего на сегодняшний день во Владимирской области, по данным оперативного штаба, имеется 84 пациента с коронавирусом и еще тридцать – с условно положительным диагнозом, который еще необходимо подтвердить в федеральной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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