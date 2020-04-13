2020-04-12T22:09:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 апреля 2020: количество зараженных во Владимире и Петушках удвоилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 13 апреля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Дети и подростки гуляют во дворах, несмотря на режим самоизоляцииДети и подростки гуляют во дворах, несмотря на режим самоизоляцииФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области в ближайшее время, вероятно, будет ужесточен режим самоизоляции. Во-первых, количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе растет быстрыми темпами - 11 апреля было выявлено 23 новых случая заражения, во Владимире количество подтвержденных диагнозов увеличилось с 2 до 4, а в Петушках - с 8 до 16. Также 16 случаев заражения подтверждено в округе Муром.

Во вторых, владимирцы начали активно нарушать запреты: гуляют с детьми на детских площадках, ходят по магазинам всей семьей (опять же с детьми). Индекс самоизоляции, по данным сервиса Яндекс.Карты, в минувшие выходные составлял днем около 2,5 баллов - это означает, что на улице очень много людей, почти как в "доизолированные" времена. Не спасают ситуацию даже машины полиции и управления гражданской защиты, которые целыми днями объезжают город и напоминают о необходимости оставаться дома.

Происходит путаница и с торговыми центрами, которые то открываются, то закрываются. В канун выходных частично заработал ТЦ "Мегаторг", но открылись только несколько отделов и часть магазинов чисто на выдачу товаров. Зато закрыли рынок на Чайковского - за то, что продавцы были с симптомами ОРВИ и без масок. "Тандем" то открывают, то закрывают, хотя по последним изменениям в указ губернатора о введении режима повышенной готовности магазины, торгующие стройматериалами, имеют право работать.

Не исключено, что во Владимирской области в ближайшее время будут введены цифровые пропуска с QR-кодом для выхода из дома, так же, как сейчас это сделано в Москве и Московской области. Министерство связи РФ запустило специальное приложение для выдачи таких пропусков на время карантина, получить пропуск можно через Госуслуги. Регионам РФ может быть предоставлен доступ бесплатно, так что местным властям не придется тратиться на разработку, а можно будет воспользоваться готовым сервисом.

КОНКРЕТНО

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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