Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 апреля 2020: в Вербное воскресенье и Пасху запрещено посещение кладбищ

Владимирская область находится в третьем десятке регионов России по числу зараженных коронавирусом. На данный момент количество зараженных коронавирусом во Владимирской области - около 50 человек. Положительные анализы на коронавирус получены в 15 районах и муниципалитетах. В областном центре все еще только двое заболевших. Большая часть пациентов с положительным анализом на коронавирус переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Всего с начала эпидемии во Владимирской области сделано чуть больше 5000 анализов на коронавирус, из них около 500 - за последние сутки. Две больницы региона - в Петушках и в Муроме - в связи с коронавирусом закрыты на карантин.

В пятницу губернатор Владимир Сипягин подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Отныне и до конца периода самоизоляции жителям Владимирской области запрещено посещение кладбищ, за исключением случаев погребения. Это сделано, чтобы предотвратить массовые поездки на кладбища в Вербное воскресенье и в Пасху. Соответственно, специальных автобусов до кладбищ в эти дни пущено не будет, более того, нахождение там (за исключением разрешенных случаев) будет расценено как нарушение режима самоизоляции, за что полагается штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Кстати, первые административные дела о таких правонарушениях уже переданы в суды. Правда, когда они будут рассмотрены, неизвестно, так как деятельность судебных органов также приостановлена до 30 апреля.

Тем временем во Владимирской области понемногу разрешают открываться предприятиям. Так, в пятницу в список организаций, чья деятельность разрешена в период нерабочих дней, были внесены обрабатывающие производства и продажа автомобилей.

Не забывайте о социальной дистанцииФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Индекс самоизоляции во Владимире за последние сутки составил от 3,5 - в 14.00 субботы до 4,9 - в 5 часов утра в воскресенье. Большинство людей дома, и вы тоже оставайтесь!