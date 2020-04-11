Коронавирус во Владимире, последние новости на 11 апреля 2020: две больницы области закрыли на карантин

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о шести новых случаях заражения коронавирусом. По данным на 10.00 11 апреля новые больные зарегистрированы в Судогде (один человек), Юрьев-Польском (два человека), Гусь-Хрустальном (один человек) и Муроме (два человека).

Во Владимирской области на карантин закрылись сразу две больницы. Об этом сообщил департамент здравоохранения Владимирской области. Свои двери из-за коронавируса закрыли Петушинская районная больница и Муромская городская больница № 2. При этом в Петушках коронавирусной инфекцией заразилась 59-летняя врач скорой помощи, работавшая в Москве. Сейчас она крайне тяжелом состоянии находится на искусственной вентиляции легких. Слава богу, пока в области нет нехватки аппаратов ИВЛ. Еще два врача заболели коронавирусом в Александрове: это терапевт и фельдшер. Их состояние оценивается как стабильное.

В Муроме, где закрылась городская больница № 2, зафиксировано больше всего зараженных в области – 13 человек. Всего на данный момент во Владимирской области зарегистрировано уже 48 случая заболевания COVID-19.

Также впервые с момента начала пандемии коронавируса, во Владимирской области была опубликована возрастная оценка заболеваемости. Самому старшему из тех, у кого подтвержден коронавирус, 87 лет. Это пенсионер из Кольчугино. Самый молодой – 23-летний парень из Мурома. Большинство больных – люди в самом расцвете сил. Вероятнее всего, они заразились не во Владимирской области. Всего же с марта 2020 года во Владимирской области с подозрением на коронавирус было госпитализировано 60 человек. 34 из них уже выписаны, диагноз у них не подтвердился. Еще 26 человек остаются в стационарах. Удалось определить и круг лиц, с которыми они контактировали. Все эти люди также находятся под наблюдением, у них также взяли пробы для анализа на коронавирус.

Кстати, анализы на коронавирус во Владимирской области все желающие сдать не смогут, даже если готовы заплатить. Дело в том, что частные сети решили отменить анализы для всех желающих из-за нехватки мощностей лаборатории. Так что диагностику теперь будут проходить только те, у кого действительно есть подозрения на COVID-19. Им это нужнее.

Напоминаем, телефон «горячей линии» по коронавирусу во Владимирской области: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12.