Коронавирусные мошенники во Владимире: горожан и предпринимателей атакуют дистанционно и самоизолированно

Не секрет, что многие владимирцы живут с кредитами и ипотеками. По данным владимирского отделения Банка России, в прошлом году горожане должны были банкам более девяти с половиной миллиардов рублей только по ипотечным кредитам. А вынужденные выходные и невозможность работать заставили многих переживать за свое будущее, в том числе – за кредитную историю. Этим и пользуются аферисты, представляющиеся во время звонка сотрудниками Бюро кредитных историй и сообщающих, что за человеком числится большой долг. Чтобы выяснить всю правду, горожанину предлагают перейти на сайт и за небольшую плату узнать, что же случилось с кредитной историей. Кстати, звонить может и не человек, а робот, узнать подробности у которого нереально.

- Так позвонили моей 68-летней маме на домашний телефон, она испугалась, решила, что кто-то на нее кредит оформил. Кстати, ее несколько месяцев назад уже обманули: также позвонили по телефону представились службой безопасности банка, убедили назвать все данные, чтобы обезопасить карту. В итоге она лишилась денег, хорошо, что их было немного. К счастью, в этот раз она не стала сама ничего платить, - рассказала горожанка Анна Мишутина.

Как отмечают во Владимирском отделении Банка России, из Бюро кредитных историй никогда не звонят сами, а узнать свою кредитную историю можно дважды в год совершенно бесплатно, в том числе отправив заявку на портале Госуслуг. Доверившись незнакомцам и заплатив им, вы никакой кредитной истории не узнаете, зато раскроете злоумышленникам данные своей банковской карты. И в результате можете лишиться крупной суммы.

Купите брошюру!

Этот вид мошенничества касается прежде всего бизнесменов, вынужденных сегодня соблюдать множество ограничений. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, неизвестные, представляющиеся сотрудниками санитарной службы, звонят индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций звонят и предлагают приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19». При отказе угрожают штрафами и прочими санкциями. Неизвестно, сколько человек предпочло заплатить, но вопросы по поводу таких странных звонков в региональное управление поступали. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают: к этому они не имеют никакого отношения.

- Эти действия носят исключительно мошеннический характер. Поэтому мы просим быть внимательнее и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы, - отметила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Да мне только помочь!

Владимирцы жалуются в соцсетях, что их пожилых родственников стали тревожить люди, представляющиеся «волонтерами».

- Моей тете 84 года, мы живем отдельно, но я ее регулярно навещаю, убираюсь, готовлю, лекарства и продукты привожу. Ей на днях стали настойчиво звонить в дверь, а когда она подошла – сказали, что это волонтеры, мол, приходили к соседям, заодно решили узнать, не надо ли ей чего. Но на этаже живут только молодые семьи с детьми! А звонившие уговаривали открыть дверь, убеждали, что они быстро сходят и все купят. Наверняка это были мошенники! – считает Ольга Сергеева.

В полиции настоятельно рекомендует предупредить старших домочадцев, особенно оставшихся дома одних, не открывать дверь кому попало. Волонтеры приходят только после того, как вы позвонили по телефону горячей линии 8-800-200-34-11, в местную администрацию или в отделение соцзащиты и продиктовали, что вам нужно купить. Сами квартиры они не обходят! Более того, у них должно быть удостоверение. Пускать домой людей в спецкостюмах, обещающих продезинфицировать вашу квартиру бесплатно, или медиков, уверяющих, что в связи с эпидемией вам срочно нужно померить температуру, тоже не надо. За счет УК дезинфицируют только подъезды, а врачи не обходят поголовно всех жителей, это мошенники.