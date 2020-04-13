2020-04-12T22:10:43+03:00
Общество

Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: как дозвониться до коммунальщиков и аварийных служб

Публикуем список полезных телефонов на случай непредвиденных ситуаций
Алексей СУХОВ
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Аварийные службы готовы прийти на помощь в любое время.Аварийные службы готовы прийти на помощь в любое время.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Владимирцы сейчас проводят дома подавляющую часть своего времени. Естественно нагрузка на сети (как электрические и тепловые, так и газовые и водоснабжения) значительно выросла. Поэтому возможно всякое. Часто в случае аварий люди не знают, куда звонить. Поэтому «Комсомолка» решила собрать все самые важные телефоны коммунальных служб и управляющих компаний. Сохрани на рабочий стол и пользуйся в любой момент.

Водоснабжение и водоотведение

МУП «Владимирводоканал»:

Информация и консультации по вопросам предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, их оплаты, подачи заявки на прием ИПУ в эксплуатацию (вновь, после поверки, замены, восстановления пломб) - по телефонам 53-17-04, 33-23-34, 36-25-22, 53-32-86, +7(920)-929-92-33.

Информация и консультации по вопросам монтажа, замены, промывки счетчиков воды - по телефону 34-62-37.

Аварийно-диспетчерская служба - телефон 53-49-09.

Электроснабжение

АО «ОРЭС-Владимирская область»:

На сайте компании https://voek33.ru/ через услугу «Кабинет потребителя» можно оформить все необходимые документы и подать заявки на подключение к электросетям, а также задать любые интересующие вопросы.

Бесплатный телефон горячей линии – 8 800-250-41-33.

Аварийно-диспетчерская служба — 54-34-60.

Филиал «Владимирэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

По вопросам, связанным с электроснабжением и технологическим присоединением к сетям, можно обращаться в круглосуточный контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» - 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Теплоснабжение

ООО «ЭнергосбытПлюс»:

Произвести оплату без комиссии можно в Личном кабинете на сайте компании - http://study.vladcomsys.ru

Для решения неотложных вопросов можно воспользоваться сервисом «Обратная связь»: www.vladimir.esplus.ru или электронной почтой: vladimir@esplus.ru

ООО «ЭнергосбытВолга»:

Сервис для физических лиц: «Личный кабинет абонента» Сервис «Задать вопрос» на сайте http://www.esbvolga.ru

Письменные обращения также можно направлять по электронной почте на адрес Владимирского городского отделения: VGO@esbvolga.ru

Газоснабжение

АО «Газпром газораспределение Владимир»:

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Центр обслуживания клиентов — 8-800-100-47-07 (бесплатно).

Заявки на газификацию, ремонт газового оборудования, на оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» на сайте АО «Газпром газораспределение Владимир». Здесь же можно произвести оплату данных услуг или проверить взаиморасчеты. Эти вопросы можно также решить, направив запрос на адрес: client@vladoblgaz.ru

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет». Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам (4922) 53-24-98, 40-20-67, 40-20-77, 43-06-71, 33-17-94.

Уличное освещение

Диспетчерская по наружному освещению МКУ «Благоустройство» - 8(4922)43-21-23.

Уборка улиц

Диспетчерская служба МКУ «Центр управления городскими дорогами» - 8(4922)47-90-94.

Единая дежурная диспетчерская служба города Владимира — 05, 53-11-48.

Управляющие компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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