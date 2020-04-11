С 24 марта из-за границы во Владимирскую область вернулись более тысячи человек

Эту статистику привели в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Для подсчетов взяли период с 24 марта по 6 апреля. Напомним, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. То есть большинство людей, вернувшихся домой в этот период, улетали уже в разгар эпидемии.

Всего в центр России вернулись 13 778 человек, во Владимирскую область приехали 1098 человек. Владимирцы вернулись из 51 страны. В топ-5 стран, откуда вернулись жители области, вошли Таиланд - 226 (20,58%), Финляндия - 161 (14,66%), Турция - 77 (7,01%), Доминиканская Республика - 54 (4,92%), Куба - 52 (4,74 %). Таиланд, Турция и Доминиканская республика вообще популярны среди российских туристов в это время. Как говорят владимирские туроператоры, тут сказывается и определенная дешевизна туров, и сформированная система отдыха, а в случае Турции большую роль играет еще и короткий перелет. Помимо этих стран популярностью пользовались Вьетнам и Финляндия.

Больше, чем к нам, вернулись в Тверскую, Воронежскую, Калужскую, Брянскую и Белгородскую области. А вот ближайшие соседи (Ярославль, Иваново, Рязань и Кострома) показали более скромные данные. Никто из них не перевалил отметку в тысячу человек. А в Костромскую область и вовсе вернулось 310 человек.

Важно отметить, что на уровень заболеваемости коронавирусом эти цифры никак не влияют. К примеру, Тверская область, куда вернулось наибольшее число туристов в ЦФО, имеет один из лучших показателей по заболеваемости. А вот в Костромской области от Covid-19 уже умер один человек, также как и во Владимирской области.

Кстати, все вернувшиеся в этот период владимирцы должны были уведомить о своем отдыхе за рубежом власти, после чего самоизолироваться на две недели. На дисциплинированность этих людей в «белом доме» не жаловались, однако вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко уточнял, что за жителями региона все же приглядывает полиция, чтобы в случае нарушений режима составить административный протокол.