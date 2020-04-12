Имбирь во Владимире - по 1000 рублей, лимоны по 500. Владимирцы верят, что эти продукты спасут от коронавируса

Неизвестно, откуда взялась легенда о том, что имбирь, чеснок, лимоны и хрен помогают "стимулировать иммунитет" и защищают от коронавируса, но владимирцы массово в это поверили. На самом деле, конечно, это полный бред, эти продукты имеют свою пищевую ценность, содержат определенные витамины, но к защите от вируса они совершенно непричастны. Тем не менее, доверчивые жители Владимира кинулись раскупать эти продукты, а поставщики и магазины этим немедленно воспользовались, задрав цены в разы, а на имбирь, который никогда не пользовался особым спросом, в десятки раз.

На этой неделе активисты проекта "Народный контроль" прошли по основным сетевым магазинам и зафиксировали цены на имбирь, чеснок и лимоны в сетях «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», «Глобус» и «Ашан».

Имбирь в последние дни подешевелФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

«Результаты неутешительны, цены буквально «взлетели» на имбирь, лимоны и чеснок», - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Стоимость оказалась такой:

Чеснок - от 315 до 500 рублей за килограмм.

Чеснок молодой - от 200 до 360 рублей за килограмм.

Имбирь - от 700 до 1300 рублей за килограмм.

Как видим, разброс цен в зависимости от торговой сети - в полтора-два раза. Поскольку поставщики в большинстве владимирских магазинов одни и те же и завозят эти продукты из одинаковых стран поставки - это Египет, Китай и Турция - то разница цен зависит исключительно от жадности магазина и наивности покупателей конкретной сети. Кстати, магазины быстро ориентируются при падении спроса - имбирь за 2 дня подешевел в среднем на 200 рублей за килограмм.

«Отдельной строкой активисты включили в мониторинг российский хрен, стоимость которого в одном из магазинов 899,99 рублей. На плодоовощных рынках стоимость лимонов фиксировалась на уровне 650 рублей, а имбиря – 3000 рублей. Для оценки сложившейся ситуации мы планируем обратиться к губернатору региона и в Федеральную антимонопольную службу», - добавил Дмитрий Семенов.