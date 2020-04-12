2020-04-12T00:04:07+03:00
Общество

Имбирь во Владимире - по 1000 рублей, лимоны по 500. Владимирцы верят, что эти продукты спасут от коронавируса

Активисты "Народного контроля" проверили цены на товары, которым приписывают волшебные целебные свойства
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Лимоны необычные, оранжевыеЛимоны необычные, оранжевыеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Неизвестно, откуда взялась легенда о том, что имбирь, чеснок, лимоны и хрен помогают "стимулировать иммунитет" и защищают от коронавируса, но владимирцы массово в это поверили. На самом деле, конечно, это полный бред, эти продукты имеют свою пищевую ценность, содержат определенные витамины, но к защите от вируса они совершенно непричастны. Тем не менее, доверчивые жители Владимира кинулись раскупать эти продукты, а поставщики и магазины этим немедленно воспользовались, задрав цены в разы, а на имбирь, который никогда не пользовался особым спросом, в десятки раз.

На этой неделе активисты проекта "Народный контроль" прошли по основным сетевым магазинам и зафиксировали цены на имбирь, чеснок и лимоны в сетях «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», «Глобус» и «Ашан».

Имбирь в последние дни подешевел Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Имбирь в последние дни подешевелФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

«Результаты неутешительны, цены буквально «взлетели» на имбирь, лимоны и чеснок», - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Стоимость оказалась такой:

Чеснок - от 315 до 500 рублей за килограмм.

Чеснок молодой - от 200 до 360 рублей за килограмм.

Имбирь - от 700 до 1300 рублей за килограмм.

Как видим, разброс цен в зависимости от торговой сети - в полтора-два раза. Поскольку поставщики в большинстве владимирских магазинов одни и те же и завозят эти продукты из одинаковых стран поставки - это Египет, Китай и Турция - то разница цен зависит исключительно от жадности магазина и наивности покупателей конкретной сети. Кстати, магазины быстро ориентируются при падении спроса - имбирь за 2 дня подешевел в среднем на 200 рублей за килограмм.

«Отдельной строкой активисты включили в мониторинг российский хрен, стоимость которого в одном из магазинов 899,99 рублей. На плодоовощных рынках стоимость лимонов фиксировалась на уровне 650 рублей, а имбиря – 3000 рублей. Для оценки сложившейся ситуации мы планируем обратиться к губернатору региона и в Федеральную антимонопольную службу», - добавил Дмитрий Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24