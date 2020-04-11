Из-за безлюдья во время самоизоляции под Ковровом появились редкие лебеди

Белых лебедей горожане заметил и даже сфотографировали в последних числах марта на выезде из Коврова, на водоеме около Волго-Донской улицы. Лебеди, занесенные в Красную книгу Владимирской области, улетать не спешат, задержавшись уже на несколько дней.

- В нашем регионе можно увидеть два вида лебедей – кликун, с красными участками на клюве, и шипун, причем первый встречается чаще. Но и те, и другие встречаются редко, у нас они бывают на пролете, весной или осенью, - объясняет старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. – Три лебедя – очень нехарактерно для этих птиц. Как голуби, альбатросы и вороны они моногамны, образуют пару на всю жизнь и летают либо стаями, либо парами. Возможно, один из них просто не попал в кадр, был неподалеку, или погиб во время перелета.

Фото группы "Подслушано Ковров"

Сейчас лебеди совершают очередной перелет, готовясь к гнездованию. Чаще Владимирская область становится для них лишь перевалочным пунктом, а направляются они дальше, в тундру. Но не исключено, что лебеди облюбуют уголок и во Владимирской области.

- Вряд ли они останутся на окраине города. Хотя они хорошо приручаются, могут зимовать рядом с людьми, где вода не замерзает, кормятся с рук, но для гнездования лебеди предпочитают укромные места. Хотя в наших краях они гнездятся очень редко, но в Ковровском районе есть глухие уголки, где они могли бы свить гнездо. В болотистых речках лебеди могут гнездоваться и в нашем регионе, - считает Роман Жуков. – Если они останутся в нашей области, то могут откладывать яйца уже сейчас, гнездование у них длится с конца марта до мая, когда день увеличивается и температура становится плюсовой.

Если лебеди совьют гнездо в нашем регионе, то не исключено, что на следующий год их станет больше. По словам специалистов, многие птицы, и лебеди в том числе, стараются гнездиться там, где вывелись, возвращаясь после зимовки через тысячу километров. Кстати, специалисты не исключают, что под Ковровом лебеди задержались из-за отсутствия людей вокруг: режим самоизоляции остановил производство и оставил улицы безлюдными. Многие владимирцы отмечают, что братья наши меньшие пользуются предоставленной свободой. Например, лавочки у подъездов оккупируют теперь не бабушки, а дворовые кошки, а в опустевших троллейбусах и автобусах можно увидеть голубей на соседнем сиденье.

Фото группы "Подслушано Ковров"