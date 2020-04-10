Коронавирус во Владимире: анализ на Covid-19 будут брать не у всех желающих даже платно

В ближайшее время жители Владимирской области, у которых нет симптомов, указывающих на коронавирус, не смогут сдать анализ при всем желании даже платно. Хотя на сайте департамента здравоохранения областной администрации была информация, что пройти диагностику на Covid-19 разрешат всем, нужно только заплатить за сдачу анализа.

- Частная медицинская сеть «Инвитро» планировала организовать лабораторные исследования на платной основе. Это уже идет не по линии департамента здравоохранения, поэтому мы не можем сказать, когда будут исследования, - объяснили в облздраве.

Выяснилось, что этих исследований не будет в ближайшие недели точно – сеть «Инвитро» действительно проведет диагностику, но не для всех.

- Эта информация устарела. То есть по последним данным от физических лиц исследования приниматься не будут. Мы примем только забранный биологический материал от поликлиник, участковых врачей. Но не от физических лиц, которые захотят сами сдать анализ, - прокомментировали в медицинской компании «Инвитро». - В больнице врачи будут брать анализы у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а мы уже - проводить исследования. Но пока нет информации, когда эта процедура запустится.

Сеть «Инвитро» отменила решение тестировать всех желающих, потому что может просто не хватить мощностей лабораторной диагностики. Диагностику должны проводить только с теми, у кого есть подозрение на коронавирус. А если захотят провериться все, у кого нет симптомов, то результаты действительно больного человека могут прийти с опозданием.

В департаменте здравоохранения говорят, что люди должны понимать, кому анализ нужен в первую очередь, и расставить приоритеты. Например, человек в тяжелом состоянии, и надо выяснить, что с ним, как его лечить. Вот для этого и берут анализ на коронавирус.

КОНКРЕТНО

Кому во Владимирской области обязаны делать анализ на коронавирус

5 апреля директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев подписал распоряжение, в котором предписано пройти исследование на Covid-19 всем пациентам с респираторными заболеваниями, вернувшимся в Россию из-за границы. Анализ также будут делать всем пациентам с диагнозом "внебольничная пневмония".

При первых признаках, похожих на коронавирусную инфекцию, анализ будут делать медицинским работникам, причем пробы должны взять немедленно.

Кроме того, анализ на коронавирус будут делать пациентам старше 65 лет с ОРВИ и гриппом и "лицам, находящимся в учреждениях постоянного пребывания – в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России".

Все остальные жители региона не смогут сделать анализ даже платно.