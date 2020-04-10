2020-04-09T19:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, последние новости на 10 апреля 2020: в регионе резко выросло число зараженных и количество сделанных тестов

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимире на 10 апреля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Жители принимают меры предосторожностиЖители принимают меры предосторожностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Число зараженных коронавирусом во Владимирской области в последние дни растет по экспоненте: в каждые следующие сутки число положительных результатов анализов увеличивается в разы. Так, 9 апреля во Владимирской области было уже 38 случаев коронавируса, за один день прибавилось сразу 24 зараженных. Теперь больные COVID есть почти в каждом районе области: 2 случая в городе Владимире, 5 случаев в Петушках, 9 случаев в Коврове, 11 случаев в округе Муром, 2 случая в Александрове, 2 случая в Юрьев-Польском, 3 случая в Кольчугино, 1 случай в Гусь-Хрустальном, 1 случай в Судогоде, 1 случай в Собинке и 1 случай в Радужном.

Самое тяжелое состояние - у 49-летней женщины-врача в Петушках, она подключена к аппарату ИВЛ. Остальные больные - в состоянии средней тяжести или легком, некоторые лечатся амбулаторно. Большинство заболевших в возрасте от 40 до 50 лет.

Однако такой рост числа зараженных по-прежнему не означает катастрофической эпидемии, причина все та же - большее количество сделанных тестов. В регионе проведено всего более 4000 исследований, за последние сутки - около 400. Дальше будет еще больше - власти хотят разрешить делать анализ на коронавирус частным клиникам по желанию пациентов. Сейчас анализ на коронавирус во Владимирской области делает четыре лаборатории - на базе регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, Городской больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера. Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор развернёт дополнительную лабораторию в Покрове.

Несмотря на рост количества заражений, жители Владимирской области не очень-то соблюдают режим самоизоляции. Отслеживаемый сервисом Яндекс.Карты "индекс самоизоляции" в предыдущий день, 9 апреля, был самым низким за все время с введения режима и составил 2,9 балла. Это значит, что днем на улице было почти так же много людей, как в обычное время, до введения самоизоляции. Очевидно, сказалась хорошая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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