2020-04-09T17:10:01+03:00
Общество

Пособие по безработице во Владимире 2020: когда начнут выплачивать и кому положено

В центре занятости города Владимира ждут разъяснений от Минтруда после заявления Владимира Путина
Алексей СУХОВ
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Стоять в очередях в Центре занятости населения владимирцам не придется - все сделают дистанционно.Стоять в очередях в Центре занятости населения владимирцам не придется - все сделают дистанционно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- После заявления о том, что нужно теперь всем платить максимальное пособие по безработице, у нас просто шквал звонков, - сказал Алексей Донсков, директор владимирского центра занятости. - Люди требуют, чтобы мы им все сделали уже сейчас. Некоторые даже приходят к центру занятости. Но у нас пока нет никаких директив от Минтруда. Как только они появятся, начнем работу.

Так что пока служба занятости работает в старом формате: ставит на учет безработных и начисляет пособие по старым нормативам. Единственное отличие — все происходит дистанционно. Даже постановка на учет - через сайт https://vladzan.ru/.

- Чтобы зарегистрироваться как безработный, нужно на главной странице сайта найти вкладку «Дистанционная регистрация граждан», - рассказали в центре занятости. - Потом надо будет нажать на синюю фразу «дистанционное предоставление государственных услуг». И здесь уже надо будет выбрать раздел «Порядок работы при обращении граждан в целях поиска подходящей работы (с последующей регистрацией в качестве безработного)».

Регистрация проходит следующим образом: человек по электронной почте (см. КОНКРЕТНО) отправляет заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы с приложением скан-копий, либо фотографий необходимых документов. Это паспорт (разворот первой страницы и страницу с местом жительства), трудовая книжка (первая страница и страницы, содержащие сведения о последнем месте (местах) работы в течение 12 месяцев перед обращением в центр занятости населения), документ об образовании и о квалификации, справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы), индивидуальная программа реабилитации (для лиц с инвалидностью). Кроме того, нужно отправить в центр занятости реквизиты банковского счета для зачисления пособия, либо банковских реквизитов с указанием расчетного счета получателя социальных выплат, либо первой страницы сберегательной книжки.

Обычно регистрация происходит в день подачи документов, но во Владимире сейчас огромный поток электронных писем. И работники не скрывают — они не успевают.

- После отправки на электронную почту центр занятости сейчас в течение трех дней рассматривает заявку и потом ставит на учет, - сказали там. - С этого момента людям начинают платить пособие.

Кстати, вакансии безработным на бирже также отправляют дистанционно. Справки по выбранным вакансиям присылаются либо на электронную почту, либо по телефону.

КОНКРЕТНО

Адреса электронной почты центра занятости по городу Владимиру:

reg@vladimgcz.elcom.ru, post@vladimgcz.elcom.ru, otdtrud1@vladimgcz.elcom.ru.

Телефоны для справок: 53-36-82, 53-08-28, 43-03-99, 36-43-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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