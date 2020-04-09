Во Владимирской области за ночь случилось 5 пожаров в домах, погибли два человека

В Коврове частный жилой дом загорелся около полуночи, огонь из комнат перекинулся на всю площадь крыши – 160 квадратных метров. В доме был газовый баллон и емкость с горюче-смазочным материалом – к счастью, ничего не взорвалось, иначе погибших было бы больше двух.

61-летнего мужчину и 45-летную женщину нашли мертвыми в первой части дома, 42-летней женщине удалось выбраться из горящего дома. Во второй части жили два человека: они не пострадали, будут жить у родственников. Третья часть дома была нежилая.

К утру – в 04.10 – пожарные полностью потушили пламя, не дав ему перейти на соседние дома. Причина пожара сейчас устанавливается.

В пресс-службе МЧС отмечают, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нигде не работали. Мужчина вообще тащил в дом мусор с окрестных помоек, возможно, этот хлам и послужил причиной быстрого распространения огня. В семью регулярно приходили сотрудники пожарной охраны и инспекторы отдела надзорной деятельности, им выписывали штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Жители не слушали и делали так, как считали нужным.

Пожар во владимирской квартиреФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Еще один пожар, о котором в МЧС сообщили в 03.44, случился в пятиэтажке на проезде Лакина во Владимире. На третьем этаже в квартире загорелось постельное белье. В момент пожара в комнате находился пожилой мужчина и его племянник – кто-то из них закурил в кровати. Они сами пытались потушить огонь, но он разгорался сильнее. Из горящей квартиры и мужчину, и его племянника вывели сотрудники МЧС. 73-летний мужчина получил ожоги рук. Кроме того, пожарным пришлось эвакуировать еще 10 жильцов.

Дом в Вязниковском районеФото: ГУ МЧС по Владимирской области

На пожаре в деревне Наместово Вязниковского района ожоги получил 59-летний мужчина. Его одноэтажный деревянный домик сгорел полностью – от него остались только фундамент, пара стен и оконные рамы. Пол рухнул весь. Причина пожара устанавливается.

Целая кухня сгорела в деревне Красный луч Петушинского района. Хозяева вовремя заметили пламя и позвонили пожарным. Огонь не успел перейти на весь дом. Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления. Другие жители – села Ельцино Кольчугинского района – опоздали. В их доме сгорела крыша. Предварительно, пожар случился из-за неисправной электропроводки.