2020-04-09T11:04:10+03:00
Общество

Коронавирус во Владимире, последние новости на 9 апреля 2020: плюс 24 новых случая заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимире на 9 апреля 2020 года
Артём Черепанов
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Владимирской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на 10:00 на 9 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания.

Очередные нововведения коснулись владимирцев, любящих проводить теплое время года на своих участках. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» и разрешил самоизолироваться на дачах.

Несмотря на режим самоизоляции во Владимирской области продолжается строительство 113 высотных дома. Администрация Владимирской области сообщает, что стройка высоток не остановится даже несмотря на коронавирус.

Во владимирском отделении Пенсионного фонда России сообщили, что пенсии почтальоны принесут до 12 апреля. Владельцы же пластиковых карты должны получить свои пенсии до 9 апреля.

Наконец, для борьбы с коронавирусом, Владимирская область купила 15 новых машин скорой помощи. На машины класса «В» потратили 57,5 миллиона рублей.

Также продолжает работу «горячая линия» Уполномоченного по правам человека во Владимирской области по телефону: 8 (4922) 531131. Вы можете звонить с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу включительно, и сотрудники аппарата регионального омбудсмена ответят на ваши вопросы по правам в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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