2020-04-08T16:34:47+03:00
Общество

Перенос празднования 9 мая 2020 во Владимире пока не планируют

В мэрии говорят, что все праздничные мероприятия на день Победы должны пройти строго по расписанию
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

В условиях, когда из-за коронавируса отменяют и переносят все подряд, есть незыблемые ценности. И таковой остается праздник Победы в Великой Отечественной войне. Во всяком случае, в администрации города Владимира пока ничего из запланированного на 9 мая отменять не собираются.

- Предварительно срок окончания периода самоизоляции - 30 апреля, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Да, возможно, он будет пересмотрен — все зависит от развития событий, однако пока у нас нет ни малейшей причины менять что-либо в запланированных мероприятиях. Есть постановление о подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в его рамках и работаем.

Постановление, напомним, вышло еще в конце марта. И в рамках его планируются следующие мероприятия: парад военной техники и смотр войск на Площади Победы, акция «Бессмертный полк», праздничный концерт и фейерверк (на всех центральных площадях города). Кроме того, в Добром должен состояться тематический кинопоказ под открытым небом. Во всех парках пройдут праздничные концерты, а в микрорайонах будут свои торжественные митинги с возложением цветов. Заявлена даже полевая кухня по всему городу.

Напомним, что дискуссии об отмене парада на 9 мая ведутся в России уже несколько недель. Однако власти, да и многие простые россияне категорически против подобного. Тем не менее если ситуация с количеством заболевших будет продолжать ухудшаться, возможно всякое. Вон, в Казахстане отменили парад на 9 мая даже без единого заболевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
Ковровчанина могут лишить свободы на 10 лет за покупку наркотика
В Ковровском районе браконьеры застрелили двух лосей
Владимирский автовокзал дезинфицируют два раза в день
Ковровчанина, устроившего летом 2019 года взрыв бытового газа в многоквартирном доме, признали невменяемым
Владимирцам разрешили самоизолироваться на садовых участках, даче и в деревне
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Владимирская область приобретёт 15 автомобилей скорой помощи для борьбы с коронавирусом
Семнадцатилетняя гастролерша грабила детей в Муроме
Рейд по Клязьме: сотрудники ГИМС отправили по домам 20 рыбаков
Губернатор Владимирской области внес на согласование в ЗС кандидатуры своих новых заместителей
Ковровчанин ударил по голове женщину и выхватил сумку с деньгами
В Меленках пожарные спасли 20 жителей дома, который поджег подросток
Житель Подмосковья попытался изнасиловать двух девушек во Владимире в день выхода с зоны
Антивирусные онлайн - концерты французского пианиста Николя Челоро переносятся
Житель Мурома нашел в магазине чужую банковскую карточку и начал тратить с нее деньги
Владимирцы могут позвонить на горячую линию и узнать о своих правах во время самоизоляции
Апрельские пенсии во Владимирской области доставят до 12 апреля
Строительство высоток во Владимирской области продолжится даже в условиях распространения коронавируса
Во Владимирской области из-за коронавируса запретили работу реставрационных мастерских и фирм, оказывающих бытовые услуги
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Губернатор Владимир Сипягин поздравил жителей Владимирской области с еврейским праздником Песах
Во Владимирской области закончилась эпидемия ОРВИ
Прием налоговых деклараций во Владимирской области продлен до 30 июля
В судах Владимирской области жителей не принимают до конца апреля
Коронавирус во Владимирской области: два новых случая заражения в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах
Работающим пенсионерам во Владимирской области на период самоизоляции положен больничный