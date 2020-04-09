Перенос празднования 9 мая 2020 во Владимире пока не планируют

В условиях, когда из-за коронавируса отменяют и переносят все подряд, есть незыблемые ценности. И таковой остается праздник Победы в Великой Отечественной войне. Во всяком случае, в администрации города Владимира пока ничего из запланированного на 9 мая отменять не собираются.

- Предварительно срок окончания периода самоизоляции - 30 апреля, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Да, возможно, он будет пересмотрен — все зависит от развития событий, однако пока у нас нет ни малейшей причины менять что-либо в запланированных мероприятиях. Есть постановление о подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в его рамках и работаем.

Постановление, напомним, вышло еще в конце марта. И в рамках его планируются следующие мероприятия: парад военной техники и смотр войск на Площади Победы, акция «Бессмертный полк», праздничный концерт и фейерверк (на всех центральных площадях города). Кроме того, в Добром должен состояться тематический кинопоказ под открытым небом. Во всех парках пройдут праздничные концерты, а в микрорайонах будут свои торжественные митинги с возложением цветов. Заявлена даже полевая кухня по всему городу.

Напомним, что дискуссии об отмене парада на 9 мая ведутся в России уже несколько недель. Однако власти, да и многие простые россияне категорически против подобного. Тем не менее если ситуация с количеством заболевших будет продолжать ухудшаться, возможно всякое. Вон, в Казахстане отменили парад на 9 мая даже без единого заболевшего.