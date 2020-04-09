Дистанционное обучение во Владимире: шесть уроков перед экраном сидеть не придется

С 6 апреля у школьников началась четвертая четверть - дистанционно. К региональной системе электронного и дистанционного обучения (СЭДО) во Владимирской области подключены 308 школ, колледжей и вузов. Для каждой школы создаются отдельные порталы, где регистрируют родителей и учеников.

Несмотря на все официальные системы "дистанционки", особой популярностью у педагогов пользуются группы в мессенджерах – туда отправляют задание, расписание и файлы. Часть уроков проходит в видео-режиме, как правило, это время выделяют для наиболее значимых предметов: математики и русского языка. Сидеть перед экраном шесть уроков подряд никто не заставит: в день ребята общаются с учителями по видео один раз, остальное – либо самостоятельное усвоение новых тем с помощью записей, либо домашние задания. Предполагается, что если освоить новый материал сам ученик не смог, задать вопросы школьники сможет либо через обратную связь учителю на сайте, либо написав в мессенджере.

Педагоги подчеркивают: дистанционное обучение – это не каникулы, посещать видео-уроки и выполнять задания обязательно. Как объяснили в департаменте образования Владимирской области, региональная система дистанционного обучения имеет все необходимые инструменты для отслеживания и оценивания работы учеников. В электронном дневнике учитель также видит, сделал ли школьник задание. Если работа выполнялась по старинке, в тетрадке, то фотографии просто присылают на почту учителю или в мессенджер.

Кстати, не все учебные заведения перешли на дистанционку. Некоторые колледжи предпочли продлить каникулы еще на неделю, надеясь, что в середине апреля смогут вернуться к очным занятиям.

В департаменте образования признают, что дистанционное обучение требует большей вовлеченности родителей: нужно организовать ребенка и обеспечить ему условия. Если же школьник все же не смог дистанционно выполнять задания, например, в семье резко сломались все гаджеты или вся семья самоизолировалась в деревню, где проблемы с доступом в интернет, то при возвращении в школу ему предстоит сдать зачет по всем предметам.

От новой системы обучения пока не в восторге ни родители, ни сами ученики.

- Много организационной работы, первый видео-урок настраивали большую часть занятия, у многих не было звука. Домашних заданий стало больше, чем было, но при этом толком ничего не объясняют, много бессмысленной работы: написать упражнения по русскому, сфотографировать, отправить. Доклад сделать – отправить учителю на почту. Новую тему разбирают так: велели посмотреть видео, спросить, что непонятно, не у кого. А к ОГЭ непонятно как готовиться, скорей бы дети в школу вернулись, - считает Марина Купчина, мама девятиклассницы Даши.

КОНКРЕТНО

Задать вопросы о дистанционном образовании можно по единому номеру горячей линии (4922) 77-77-33.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

11 вариантов решения задач - какой правильный?

В первый же день дистанционного обучения моих сыновей-первоклассников учительница прислала расписание, подробную инструкцию, диктант и схему оригами к уроку технологии.

- Сейчас раздам детям задания, и немного поработаю, - радостно подумала я в 9 утра.

Ага. Дети начали с оригами, которое никак не хотело складываться, как положено. Потом мы с грехом пополам всем коллективом пересказали сказку про Петуха и бобовое зернышко и перешли к разбору этого великого произведения. На вопросе "кто побеждает в сказке и почему"я выдохлась и отложила было "Литературное чтение", но в задании оставалась еще иллюстрация. Пока дети рисовали петуха, я взглянула на часы и побежала ставить на плиту кастрюлю с будущим обедом. Тут же прибежали дети, требуя большой перемены, когда все идут в столовую.

Перекусив, с новыми силами мы взялись за математику. Один из моих двойняшек с отчаянием глядел в памятку с одиннадцатью вариантами решения задач.

- Мама, я не знаю, какой из них правильный!

Милый сынок, я и сама не знаю. В моем детстве мы просто складывали и вычитали яблоки и груши. Я храбро взялась за памятку.

К 12 часам мы сели за русский язык, и я поняла, что зря я его оставила на потом. Уставшие дети делали ошибки в каждом втором слове, а ведь тетрадки надо было сфотографировать и послать учителю на проверку. Удержавшись от желания заставить моих бедных учеников переписывать всю классную работу, я зафиксировала все наши достижения и с облегчением захлопнула "Русский язык". На кухне запахло горелым.

После обеда дети уселись за сайт учи. ру, а я радостно кинулась к компьютеру. Завтра напишу табличку; "Мама ушла, вернусь не скоро". Кажется, с сегодняшнего дня у меня появилась вторая работа - "учитель начальных классов". На безвозмездной основе.