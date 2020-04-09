Строительство развязки улиц Чапаева и Сперанского начнется до конца недели

Строительство развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского, планировалось начать 28 марта. Но потом грянул коронавирус и самоизоляция, и все оказались по домам. А дорожных организациям работать из дома, понятное дело, невозможно.

Но это не значит, что про развязку забыли. Как сообщают в мэрии, работы должны начаться со дня на день.

- Мы разговаривали с подрядной организацией (владимирская компания СК «Трасса» - Авт.), они уверяют, что работы скоро начнутся, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Задержка была связана с очевидными причинами — введением режима самоизоляции. Но после того, как областные власти уточнили список предприятий, которым разрешается работать в условиях угрозы коронавирусной инфекции, подрядчики начали собирать документы, необходимые для начала работы. Кроме того, им нужно выполнить все условия от Роспотребнадзора по защите сотрудников. После этого они могут приступать к работе. Так что до конца этой недели они должны начать.

Что касается безопасности дорожных рабочих, возможно, мы станем свидетелями первого во Владимире строительства дорог в противовирусных костюмах.

Напомним, что работы по соединению улиц Чапаева и Сперанского в юго-западном районе рассчитаны на два года. В городском бюджете на развязку запланировано 107 миллионов 585 тысяч рублей. В этом году планируется сделать участок дороги по улице Чапаева до улицы Василисина. Причем сразу и создать кольцо на пересечении с улицей Василисина. Из зоны строительства должны вынести инженерные коммуникации, проложить и заасфальтировать саму развязку, установить электроосвещение, обустроить ливневую канализацию, тротуары, благоустроить прилегающую территорию.

В следующем году те же самые работы планируется сделать уже на улице Василисина — от дома № 22-б до нового кольца. Работы полностью завершатся осенью будущего года.