Коронавирус в Коврове: инфекция подтвердилась у троих человек, которые общались с умершим от COVID мужчиной

Первым заболевшим коронавирусной инфекцией в Коврове стал 48-летний мужчина: в конце марта его с пневмонией привезли в больницу и положили в общую палату, где он общался с другими пациентами и медперсоналом. Спустя несколько дней он умирает, а из Москвы приходит его положительный анализ на коронавирус. Всех людей, которые контактировали с погибшим – их насчитали 93 человека – изолировали. Но те также успели пообщаться с другими. В итоге по состоянию на 8 апреля в Коврове 370 человек находятся на карантине.

- У всех взяли анализы на коронавирусную инфекцию, сейчас они сидят дома, - рассказали в отделе Роспотребнадзора в Коврове, Ковровском и Камешковском районах. - У нас вспышка коронавируса произошла из-за одного человека, который умер. Дальше пошли люди, с которыми он общался. В Коврове нет ни одного заболевшего, приехавшего из-за границы, болеют именно те, кто был в контакте с умершим.

Так и пошла цепь: погибший от коронавируса пообщался с родственниками, те – с друзьями, друзья – со знакомыми.

- В число этих 370 человек вошли и медработники, которые оказывали помощь ковровчанину в больнице, и пациенты, с которыми он лежал в палате. Отсюда все пошло. Не было бы первого, у нас бы не было вируса вообще, - говорят в Роспотребнадзоре.

Результаты анализов приходят постепенно: пока инфекция подтвердилась у троих человек, которые были в контакте с погибшим. Еще один случай выявили отдельно: мужчина почувствовал недомогание, но решил не вызывать врача на дом. Он общался с родными, свободно ходил по городу, а потом решил поехать в Москву и сдать анализ на коронавирус. Результат оказался положительным. Сейчас будет устанавливаться круг людей, с которыми мужчина был в контакте.

- Надо было обязательно вызвать врача на дом, себя запереть, тут же составить круг общения с момента прибытия – сколько и с кем поговорил. И после прихода врача, который точно бы с Роспотребнадзором посадил на карантин и его, и близких, еще и круг общения сразу ограничил – все было бы более или менее нормально, – сказал глава города Коврова Юрий Морозов. - Сколько таких товарищей, халатно относящихся к себе и к окружающим! Из стран ближнего и дальнего зарубежья возвращается достаточно народу, дай Бог, чтобы все они были адекватны, соблюдали карантин.

Итого в Коврове по официальным данным 5 случаев заражения, включая умершего мужчину. Город лидирует по числу заболевших во Владимирской области.