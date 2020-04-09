Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: что и как посмотреть онлайн

Наверное, это единственный способ для владимирской культуры остаться востребованной в современных условиях, а для жителей региона - способ посмотреть лучшие концерты и спектакли бесплатно не выходя из дома.

Напевы народов мира и басни Крылова

Областная филармония ушла на канал в Youtube и там транслирует те концерты и спектакли, которые должны были пройти в апреле, но в итоге, были отменены.

«Краски народов мира» - 9.04.2020 в 18.30.

Это концерт-путешествие от оркестровой группы государственного вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ» имени Михаила Фирсова. В программе прозвучат напевы Ирландии, Испании, Греции, казачьи песни, мелодии Кавказа и далекой Аргентины. Концерт впервые был представлен на сцене филармонии 13 апреля 2016 года.

https://www.youtube.com/channel/UC4Yat6bWP86ZUN8sbxzBFDA

Спектакль «Весёлые ребята» - 10.04.2020 в 18.30.

Постановка «Веселые ребята» музыкально-просветительского театра была представлена на сцене филармонии 2 ноября 2016 года в рамках Года Российского кино. Театрализованное действо воссоздает ностальгическую атмосферу советских фильмов 30-50-х годов. В центре сюжета – весёлые истории и шутки из жизни известных артистов, музыкантов и режиссёров (Леонид Утёсов, Николай Рыбников, Светлана Светличная, Олег Даль, Георгий Вицин, Фаина Раневская и др.). В спектакле звучит много музыки из фильмов «Волга-Волга», «Девчата», «Человек-амфибия», «Высота», «Свадьба в Малиновке», «Цирк», «Весна» и, конечно, «Веселые ребята».

https://www.youtube.com/channel/UC4Yat6bWP86ZUN8sbxzBFDA

Спектакль «Басни Крылова» - 12.04.2020 в 12.00.

Спектакль «Кто виноват из них, кто прав?» состоит из трех небольших басен Крылова: «Тришкин кафтан», «Ларчик» и «Демьянова уха». Спектакль станет интересным дополнением к школьной программе. Он позволит детям не просто изучить басни более внимательно, но и посмотреть, как читают профессионалы.

Постановка впервые была представлена на сцене филармонии в феврале 2019 года и посвящалась 250-летию со дня рождения известного баснописца.

https://www.youtube.com/channel/UC4Yat6bWP86ZUN8sbxzBFDA

Каждый день по спектаклю

Владимирский драмтеатр решил на время самоизоляции запустить практически ежедневный цикл спектаклей, показывают и классику, и последние постановки.

Спектакли можно будет увидеть на странице драмтеатра в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/teatr33. Афишу можно почитать на сайте драмтеатра - https://www.dramavladimir.ru/.

Театра кукол онлайн покажет четыре спектакля. Все они — золотой фонд сказок всего мира, согревающие своими сюжетами не одно поколение детей.

Все спектакли можно посмотреть на странице театра в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/puppet33.

Бармалей (0+) - 12.04.2020 в 11.00.

В Африку! В Африку!.. А в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие, злые крокодилы… А как же Африка переживёт нашествие двух любопытных малышей? Чем закончится это опасное путешествие Танечки и Ванечки? И, наконец, кто же тот волшебник, организовавший столь опасное приключение?..

Свою версию знаменитого стихотворения Корнея Чуковского показывали в театре кукол неоднократно. Теперь увидеть его могут и те, кто еще не был в театре кукол.

Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду (6+) - 13.04.2020 в 11.00

Вы точно смотрели советский мультфильм с тем же названием и слышали песню «От улыбки станет всем светлей». Теперь есть шанс глянуть и спектакль.

Далеко-далеко от нас, в тех краях, где живут дикобразы и скунсы, рос огромный-преогромный, темный-претёмный Лес. А в том лесу жил крошка Енот. Он был маленьким, но храбрым. А для храбрости, как известно, когда-нибудь наступает проверка. И вот пришла пора крошке Еноту идти в ночной темный лес по очень важному делу…

Спектакль подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом.

Аистёнок и Пугало (6+) - 15.04.2020 в 11.00

«Аистёнок и Пугало» - добрая сказка о дружбе и верности по книге чехословацкого писателя Ярослава Водражека «О пугале».

Одинокое пугало, забытое хозяином на опустевшем осеннем поле, берёт на себя заботу о раненом аистёнке. Вместе они пережили суровую зиму, подружились. Аистёнок выздоровел, вырос и вернулся в свою стаю. Эта незамысловатая история затрагивает самые глубинные струны души, рождает тёплые, светлые чувства у детей и взрослых, делает их чуть добрее и отзывчивее.

Сказка о рыбаке и рыбке (6+) - 17.04.2020 в 11.00

С детства известная каждому сказка Александра Сергеевича Пушкина стала спектаклем-игрой на сцене Владимирского областного театра кукол. Для сохранения волшебного слова Пушкина использована масса современных приемов, изготовлены специальные куклы, проделана немалая работа – на сцене происходят настоящие чудеса. И как и полагается в волшебной сказке, пойманная рыбка заговорила человеческим голосом и попросила отпустить ее, пообещав исполнить любые желания. Спектакль о том, как можно получить все, что ни пожелаешь, а потом потерять целое царство от жадности и остаться у разбитого корыта... Впрочем, в сказках всякое может случиться!

В расписании онлайн-трансляций возможны изменения.