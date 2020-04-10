2020-04-09T17:00:55+03:00
Общество

Владимирский митрополит Тихон о празднике Пасхи: богослужения идут обычным порядком

Как владимирские верующие будут отмечать главный религиозный праздник в условиях самоизоляции из-за коронавируса
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Митрополит ТихонМитрополит ТихонФото: Ирина Мальцева
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Коронавирусная инфекция внесла изменения во все сферы нашей жизни, в том числе и в религиозную. О том, что изменилось во Владимирской области для православных верующих, закрыты ли храмы, как в условиях самоизоляции отмечать Пасху, в эфире радио "КП-Владимир" (104,3FM) рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

О закрытии храмов: "Богослужения идут обычным порядком"

По условиях самоизоляции, абсолютное большинство мест с массовым пребыванием людей должно быть закрыто, кроме тех, которые жизненно необходимы, вроде продовольственных магазинов. А как обстоит дело с православными храмами?

- Закрыты только те храмы, которые одновременно являются и музеями, - объяснил митрополит Тихон. - Например, закрыт владимирский Успенский собор, потому что приостановлен договор совместного пользования с владимиро-суздальским музеем. Но мы служим в Георгиевском приделе. В настоящее время мы используем инструкции, которые выработаны правительством России и местной властью, а также священным Синодом русской православной церкви. Это важно для здоровья людей.

Много прихожан православной церкви Владимирской области - пожилые люди, которые находятся в группе риска, тем, кому больше 65 лет, вообще нельзя выходить из дома. Как же им посещать службы?

- Мы не собираемся рисковать их здоровьем, - пояснил митрополит Тихон. - Патриарх Кирилл инструктирует нас так: закрыть совсем храмы можно только тогда, когда будет обостряться ситуация, остановится общественный транспорт, закроются все общественные места. Тогда и мы можем пойти на крайние меры. В настоящее время богослужения идут обычной чередой, заметно упало количество посещающих храмы. Там, где я проводил службы, количество присутствующих не превышает 50 человек, хотя сейчас и праздничные дни. Людей никто не останавливает, они приходят, но мы обязательно их инструктируем и призываем к благоразумию. Конечно, за каждым не проследишь, но многие люди по совести исполняют все предписания.

По словам митрополита Тихона, случаев, чтобы люди в храмах заражались какой-то болезнью, нет.

- Вино, которое используется при причастии, содержит спирт, поэтому каждая лжица перед каждым человеком обеззараживается, если смотреть с материалистической точки зрения, - объясняет гость радио "Комсомольская правда-Владимир". - А поскольку мы имеем дело со святыней, то верующие понимают, что это безопасно. Но все равно меры, которые предписывает патриарх, мы исполняем.

О полете с иконой и автомобильном крестном ходе

На прошлой неделе представители владимирской епархии облетели Владимирскую область на вертолете с иконой. Зачем?

- Мы попросили правительство выделить вертолет МЧС и он был выделен, - объяснили митрополит Тихон. - Мы со списком Боголюбской иконы, которая, по истории, однажды остановила здесь какую-то моровую язву, облетели нашу область, и мы считаем, что это была такая охранительная молитва. Мы теперь на каждом богослужении читаем охранительную молитву от моровой язвы. А на 9 апреля согласован автомобильный крестный ход, молодежный отдел проведет его с заездом сначала в несколько храмов и монастырей Владимира, а потом поездка по области с посещением крупных храмов в райцентрах. Мы постарались, чтобы количество людей было минимальным.

Про Пасху: на освящение куличей будут пускать по 10 человек

Кресный ход на Пасху Фото: Сергей МОРКОВКИН

Кресный ход на ПасхуФото: Сергей МОРКОВКИН

Крестный ход и пасхальные богослужения во Владимире традиционно собирают тысячи и даже десятки тысяч человек. Люди стоят, плотно сомкнув ряды, встречают Благодатный огонь у Золотых ворот, посещают службы в храме. Как будет в этом году, учитывая, что выходить из дома крайне не рекомендуется, а во всех публичных местах надо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра?

- Торжество по случаю схождения Благодатного огня в этом году скорее всего будет, мы уже получили такую инфомацию, - рассказал митрополит Тихон. - И если его привезут в Москву, наши представители поедут туда и доставят во Владимир. Конечно, все будет происходить с учетом особенностей нынешнего положения. Освящение куличей будет, но с ограничением доступа людей в церковный двор. Будем пускать где-то по 10 человек, освящение будет происходить на улице с большой предосторожностью. В храмах будет ночная служба, я служу в Богородице-Рождественском монастыре. Крестный ход будет проходить внутри монастыря, потом будет проведена литургия. Мы договорились с правительством Владимирской области, что будет проведена трансляция пасхального богослужения по телевидению, поэтому мы просим наших прихожан, особенно пожилых, которые в группе риска, оставаться дома и помолиться, смотря телевизор. Тем, кто придет в храмы, никто препятствовать не будет, но мы просим чтобы люди проявили благоразумие и поменьше выходили из дома.

Митрополит Тихон на радио Комсомольской правды во Владимире Фото: Светлана Мальцева

Митрополит Тихон на радио Комсомольской правды во ВладимиреФото: Светлана Мальцева

Митрополит Тихон напомнил слушателям радио "КП-Владимир", что ограничения временные и необходимы для сохранения здоровья.

- Радости пасхальной никто у нас не отнимет, это будет такая же Пасха. Мы должны молиться в семьях, проводить эти дни не в ссорах, а в радости и взаимопонимании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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