2020-04-07T21:17:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире, последние новости на 8 апреля 2020: число зараженных растет, предприятия открываются

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимире на 8 апреля 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Все больше горожан на улицах в маскахВсе больше горожан на улицах в маскахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За предыдущие сутки во Владимирской области более чем вдвое выросло количество зараженных коронавирусной инфекцией. 7 апреля было зафиксировано сразу 7 новых случаев: по три больных в Коврове и Петушках и один в Александрове. Ранее коронавирус был диагностирован у двоих жителей Владимира, одного человека в Петушках, одного в Муроме и одного в Коврове.

Это не означает, что во Владимирской области началось массовое заражение. Скорее, началось более-менее адекватное тестирование. За предыдущие сутки в регионе было сделано почти 900 анализов на коронавирус, общее их количество превысило 2800. Напомним, до этого момента во Владимирской области делали 150-180 анализов на коронавирус в день.

Одновременно с увеличением числа зараженных 7 апреля во Владимирской области были введены послабления в режиме повышенной готовности. Так, был составлен новый список отраслей профессиональной деятельности, в которых предприятиям разрешена работа, несмотря на объявленный в стране нерабочий период до 30 апреля. В список вошло 43 наименования. В частности, разрешили открыться стоматологическим клиникам, рынкам, пекарням, предприятиям энергетики, коммунального хозяйства, автомастерским, всему сельскохозяйственному сектору, в том числе магазинам, торгующим товарами для дачников, строительным магазинам. Фактически, под запретом остается только работа кафе и торговых центров, где нет магазинов с товарами первой необходимости.

Во Владимире с 6 апреля началась дезинфекция подъездов многоквартирных домов. В сутки 10 специальных команд дезинфекторов успевают обработать около 40 домов средствами, закупленными на предприятии в Вольгинском. Параллельно идет дезинфекция детских площадок, остановок общественного транспорта, территорий перед продовольственными магазинами.

Также смягчился и режим работы образовательных учреждений. Детским садикам и школам разрешили открывать малокомплектные группы и классы по согласованию с департаментом образования. Правда, в школах это касается только начальных классов, школьники с 5 по 11 классы будут учиться только дистанционно.

Во Владимире наконец решен вопрос со школьным питанием. Родителям детей из льготных категорий, которые раньше получали бесплатные завтраки и обеды в школах, предоставили выбор - или денежная компенсация в размере стоимости завтрака и обеда, или сухой паек, заменяющий школьную еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
В Меленках загорелся подъезд: пожарные эвакуировали двоих человек
Во Владимире начался ремонт дорог
В Петушинском районе 67-летняя женщина "прописала" у себя 12 иностранцев
Коронавирус во Владимирской области: весеннюю охоту отменили
Сотрудники СК по Владимирской области доставили продукты ветеранам и пенсионерам
Владимирские медики получат стимулирующую выплату за борьбу с коронавирусом
Во Владимирской области определены экспортеры года
Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи стартует онлайн-неделя английского языка
Во Владимирской области установлен пожароопасный сезон
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
Владимирцы смогут посмотреть концерт с участием артистов цыганского театра «РОМЭН»
На Пасху во Владимире пустят больше автобусов
Следком возбудил уголовное дело против директора ЗАО по свиноводству «Владимирское»
Приезжающих во Владимирскую область из других регионов обяжут сообщать об это по телефону
Ковровчанин заплатит за нежелание идти в армию
В Коврове нашли очередную «резиновую» квартиру