Коронавирус во Владимире, последние новости на 8 апреля 2020: число зараженных растет, предприятия открываются

За предыдущие сутки во Владимирской области более чем вдвое выросло количество зараженных коронавирусной инфекцией. 7 апреля было зафиксировано сразу 7 новых случаев: по три больных в Коврове и Петушках и один в Александрове. Ранее коронавирус был диагностирован у двоих жителей Владимира, одного человека в Петушках, одного в Муроме и одного в Коврове.

Это не означает, что во Владимирской области началось массовое заражение. Скорее, началось более-менее адекватное тестирование. За предыдущие сутки в регионе было сделано почти 900 анализов на коронавирус, общее их количество превысило 2800. Напомним, до этого момента во Владимирской области делали 150-180 анализов на коронавирус в день.

Одновременно с увеличением числа зараженных 7 апреля во Владимирской области были введены послабления в режиме повышенной готовности. Так, был составлен новый список отраслей профессиональной деятельности, в которых предприятиям разрешена работа, несмотря на объявленный в стране нерабочий период до 30 апреля. В список вошло 43 наименования. В частности, разрешили открыться стоматологическим клиникам, рынкам, пекарням, предприятиям энергетики, коммунального хозяйства, автомастерским, всему сельскохозяйственному сектору, в том числе магазинам, торгующим товарами для дачников, строительным магазинам. Фактически, под запретом остается только работа кафе и торговых центров, где нет магазинов с товарами первой необходимости.

Во Владимире с 6 апреля началась дезинфекция подъездов многоквартирных домов. В сутки 10 специальных команд дезинфекторов успевают обработать около 40 домов средствами, закупленными на предприятии в Вольгинском. Параллельно идет дезинфекция детских площадок, остановок общественного транспорта, территорий перед продовольственными магазинами.

Также смягчился и режим работы образовательных учреждений. Детским садикам и школам разрешили открывать малокомплектные группы и классы по согласованию с департаментом образования. Правда, в школах это касается только начальных классов, школьники с 5 по 11 классы будут учиться только дистанционно.

Во Владимире наконец решен вопрос со школьным питанием. Родителям детей из льготных категорий, которые раньше получали бесплатные завтраки и обеды в школах, предоставили выбор - или денежная компенсация в размере стоимости завтрака и обеда, или сухой паек, заменяющий школьную еду.