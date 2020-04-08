Владимирским школьникам выдадут сухой паек вместо завтраков

В понедельник мэрия Владимира выпустила постановление, что школьникам из льготных категорий, которые имеют право на бесплатное питание, на время дистанционного обучения стоимость завтраков и обедов будут компенсировать деньгами - по числу учебных дней. На бесплатные завтраки и (или) обеды во Владимире может рассчитывать ребенок из многодетной или малообеспеченной семьи, дети-инвалиды или дети родителей-инвалидов. Стоимость школьного завтрака составляет 40 рублей, обеда – 50 рублей. Чтобы получить компенсацию, родителям или опекунам не нужно приходить в школу, достаточно написать заявление на имя директора, отсканировать его и прислать на электронную почту. Главное, не забыть указать счет, куда направят деньги. Если же доступа к компьютеру нет, можно связаться с классным руководителем и передать оригинал ему.

Однако оказалось, что такой вариант устраивает не всех. Поэтому уже ко вторнику 7 апреля городская администрация добавила. Вместо денег тем семьям, которые захотят, будут выдавать продуктовые наборы.

- Это порядок будет откорректирован в соответствии с прозой жизни. Как оказалось, не у всех родителей есть банковские карты, некоторые не пользуются ими. Поэтому был разработан дополнительный вариант. Если у человека нет возможности получать компенсацию деньгами, он может получать продуктовый набор – сухой паек, - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Сухие пайки будут выдавать также с 6 апреля. Каждая школа сама составит списки, где укажет, кто и каким образом будет получать компенсацию за завтраки. Сейчас состав продуктовых наборов для школьников только определяется, но в администрации отмечают, что туда войдут нескоропортящиеся продукты, прежде всего крупы и макароны. В управлении образования обещают, что каждому родителю, чей ребенок имеет право на льготу, сообщат, где и когда он может забрать еду.